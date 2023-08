I MacBook con 5G potrebbero essere presto realtà: il nuovo brevetto di Apple

Nelle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni su alcuni brevetti registrati da Apple che suggeriscono la possibilità di vedere dei MacBook di nuova generazione in grado di sfruttare anche la connettività 5G per essere sempre connessi ad internet. Non è sicuramente la prima volta che la connessione mobile arriva sui PC portatili, ma sarebbe l'ennesimo stravolgimento della strategia della compagnia statunitense.

Il 5G per lavorare con il MacBook anche in viaggio in treni ad alta velocità

Crediti: Patently Apple

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere laptop con connettività 3G ed LTE inclusa, ma Apple si è sempre dimostra avversa nei confronti di questa tecnologia per i computer portatili. Tuttavia, con l'avvento del 5G che offre velocità di trasmissione molto alte, qualcosa potrebbe essere cambiato: un brevetto, infatti, indicato che il prossimo MacBook di Apple potrebbe essere dotati anche di connettività mobile.

Il brevetto riguarda, principalmente, la possibilità di sfruttare la connessione anche quando si è in movimento ad alte velocità, come per esempio a bordo di un treno. Il problema con questo tipo di connettività, infatti, è rappresentato spesso dalle celle a cui viene agganciato il segnale. In paesi come il Giappone, la Corea, la Francia, la Germania, la Spagna, ma anche l'Italia, i treni arrivano a raggiungere velocità di 290 Km/h, e la nuova tecnologia di Apple spera di supportare proprio questo tipo di viaggio rapido.

Bisognerà probabilmente attendere ancora qualche anno prima di vedere dei MacBook con il 5G, ma trattandosi di un brevetto c'è anche la possibilità che questi dispositivi non vengano mai effettivamente realizzati.

