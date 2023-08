Amazfit Bip 5 ufficiale in Italia: più grande e più smart, già disponibile su Amazon

Dopo aver lanciato i modelli Cheetah alle nostre latitudini (sportwatch pensati per gli utenti più esigenti), arriva una nuova soluzione di fascia media targata Zepp/Huami. A sorpresa la compagnia cinese ha presentato Amazfit Bip 5 in Italia, un dispositivo completo a tutto tondo proposto ad una cifra ghiotta: andiamo a scoprire tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e uscita nel nostro paese.

Amazfit Bip 5: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch di Zepp

Design e display

Crediti: Amazfit

Come spesso avviene quando si parla di realtà cinesi, la serie Bip ha saltato una generazione: il numero 4 è di cattivo auspicio in Cina e per questo solitamente le compagnie tengono a saltare una gamma per passare direttamente alla successiva. È questo il caso di Amazfit Bip 5, smartwatch dall'anima sportiva che introduce tante novità a cominciare dallo schermo.

A questo giro abbiamo un display colossale: rispetto ai 1,69″ di Bip 3 3 Pro si passa ad una soluzione LCD da ben 1,91″ (380 x 320 pixel, 260 PPI), ovviamente personalizzabile con tantissime watch face. Il terminale presenta uno stile sportivo, con un comodo cinturino in silicone ed un peso di soli 26 grammi; il corpo è realizzato in plastica ed è presente l'impermeabilità IP68.

Specifiche e caratteristiche

Crediti: Amazfit

Il nuovo indossabile della serie Bip integra il sistema proprietario Zepp OS 2.0, per un monitoraggio della salute più preciso ed un ecosistema di mini app e giochi scaricabili. Lo smartwatch è dotato di microfono e speaker integrati: è presente sia il supporto alle chiamate Bluetooth che la possibilità di richiamare l'assistente vocale Alexa. Ovviamente non mancano tante modalità sportive: oltre 120, con il rilevamento automatico di 7 sport. E grazie al GPS (con quattro sistemi di posizionamento satellitare) è possibile tracciare tutti gli spostamenti in modo accurato, senza la necessità di utilizzare uno smartphone.

Crediti: Amazfit

Grazie all'algoritmo PeakBeats è possibile visualizzare – dopo un allenamento – tutti i dati specializzati (come VO2 Max, tempo di recupero, carico di allenamento ed effetto dell'allenamento). Non mancano il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il rilevamento dei valori SpO2, il controllo del sonno ed il sistema di valutazione PAI.

In termini di autonomia il dispositivo è in grado di offrire fino a 5 giorni di uso intenso, circa 10 di uso tipico e fino a 26 giorni in modalità risparmio batteria. A bordo è presente un'unità da 300 mAh.

Amazfit Bip 5 – Prezzo e uscita in Italia

Il nuovo Amazfit Bip 5 è stato lanciato a sorpresa in Italia al prezzo di 89,9€: lo smartwatch è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale ma anche direttamente su Amazon, con tanto di spedizione Prime (sempre apprezzata). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

