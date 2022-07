Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro arrivano in Italia: pronti all’acquisto su Amazon!

Dopo il lancio ufficiale ed il primo avvistamento in sconto per il modello base, è tempo di dare il benvenuto ad Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro in Italia: i due indossabili economici sono pronti per l'acquisto, con varie caratteristiche che li rendono invitanti per gli appassionati di fitness (e non solo) ad un prezzo interessante.

Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro disponibili su Amazon Italia: prezzi e dettagli

Amazfit Bip 3 Pro ed il suo fratello minore adottano un display LCD TFT da 1.69″, con un vetro dotato di curvatura 2.5D ed un cinturino in silicone da 20 mm. Come al solito sono presenti tantissime watch face ed oltre 60 modalità sportive; non mancano poi i vari sistemi di monitoraggio dell'attività cardiaca, dei valori SpO2, del sonno e dello stress. La batteria è un'unità da 280 mAh (per un'autonomia di 14 giorni con un utilizzo standard) mentre il corpo è dotato di impermeabilità di fino 5 ATM. La grande differenza tra il modello Pro e quello base sta nel GPS integrato (con il supporto a 4 sistemi di posizionamento satellitare).

I nuovi Amazfit Bip 3 Pro e il fratello minore Bip 3 sono finalmente disponibili all'acquisto in Italia: i due smartwatch hanno fatto capolino su Amazon, ovviamente con spedizione Prime, al prezzo di 69.9€ e 59.9€. Di seguito trovate i link alle pagine dei prodotti: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

