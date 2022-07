Dite addio al vostro barbiere con il tagliacapelli professionale Xiaomi Pritech

Non tutti hanno il tempo per andare dal barbiere, oppure c'è chi preferisce tagliarsi i capelli da solo a casa. L'importante è munirsi di un buon tagliacapelli e di tutti quegli accessori utili a ottenere esattamente la rasatura che si desidera. Il tagliacapelli Xiaomi Pritech assicura proprio tutto questo, offrendo risultati professionali da far invidia a qualsiasi salone.

Il tagliacapelli Xiaomi Pritech offre tutto il necessario per una rasatura professionale anche a casa

Il tagliacapelli Xiaomi Pritech garantisce una rasatura precisa e professionale, grazie all'innovativa lama a forma di T in acciaio inossidabile e ai quattro pettini offerti in dotazione, che permettono di stabilire una lunghezza compresa tra 0mm e 6mm.

Il suo corpo, oltre a presentare un design molto elegante, è leggero ed ergonomico e risulta pertanto facile da maneggiare, così da rendere l'intero processo di rasatura ancora più semplice, rapido e preciso. Il tagliacapelli professionale Xiaomi Pritech è poi dotato di certificazione IPX6 che ne garantisce l'impermeabilità, mentre la sua batteria da 1.400 mAh offre un'autonomia di tre ore e può essere ricaricata completamente in due ore mediante USB di tipo C.

Insomma, questo tagliacapelli Xiaomi Pritech è davvero un ottimo prodotto con il quale potrete ottenere tagli di qualità professionale spendendo poco. Di seguito trovate il link all'acquisto direttamente da AliExpress: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

