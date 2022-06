Amazfit Bip 3 e 3 Pro sono ufficiali: GPS integrato ad un prezzo invitante

Dopo il debutto del modello rugged T-Rex 2, assistiamo al lancio di altri due indossabili della casa cinese: questa volta si tratta di soluzioni più economica, anche se per ora dovremo pazientare prima di vederlo da noi. Stiamo parlando di Amazfit Bip 3 e 3 Pro, lanciati per il mercato Global: andiamo a scoprire tutte le novità, i dettagli sulle specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità sul mercato!

Amazfit Bip 3 e Bip 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo le versioni Bip U e U Pro, la serie entry level di smartwatch di Huami torna alla carica con Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro. Ancora una volta viene proposto il look classico, per entrambi, con un pannello squadrato anche se leggermente più ampio. A questo giro abbiamo uno schermo LCD TFT da 1.69″, con un vetro protettivo dotato di curvatura 2.5D (che conferisce un aspetto premium). Massima personalizzazione per i quadranti – tramite l'app Zepp – mentre il cinturino è la solita soluzione in silicone da 20 mm. Il wearable è disponibile nelle colorazioni Black, Violet e Pink.

Specifiche tecniche

Nonostante si tratti di un dispositivo di fascia entry level, Amazfit Bip 3 Pro fa uno sforzo in più e segue la scia di Bip U Pro: il dispositivo integra il supporto GPS/Glonass con supporto a 4 satelliti, per una maggiore precisione nel posizionamento. Questa è l'unica differenza tra i due modelli, pressoché identici. Infatti, passando alla salute, abbiamo il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, quello del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e di stress. Presente all'appello anche il sistema PAI, solito di Amazfit. Ci sono poi circa 60 modalità sportive, compreso il nuoto dato che il dispositivo ha un grado di resistenza all'acqua fino a 5 ATM.

La batteria è un'unità da 280 mAh, ricaricabile magneticamente e in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia (con un utilizzo classico). Lato connettività abbiamo il Bluetooth 5.0 ma non è presente alcun supporto alle reti mobile; inoltre – ad un primo sguardo – non sembrano essere presenti né il microfono né speaker. Di conseguenza, non abbiamo le chiamate BT e l'assistente vocale (quest'ultimo presente invece su Bip U Pro).

Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro arrivano dunque sul mercato Global e lo fanno rispettivamente ad un prezzo di circa 57€ (59.99$) per Bip 3 e circa 67€ (69.99$) per Bip 3 Pro. Purtroppo non abbiamo notizia di distribuzione in Italia, ma non è escluso che possano arrivare anche qui.

