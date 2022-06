Amazfit Bip 3 disponibile per tutti, con doppio sconto e spedizione dall’Europa!

La serie Bip è tornata: dopo il debutto Global (qui trovate tutti i dettagli) finalmente possiamo mettere le mani sull'ultimo arrivato della gamma. Amazfit Bip 3 è disponibile all'acquisto per tutti, con spedizione dall'Europa, e ovviamente non poteva mancare uno sconto dedicato: ecco la miglior occasione del momento per accaparrarsi il nuovo sportwatch low budget di Huami!

Amazfit Bip 3 debutta su AliExpress: uno smartwatch imperdibile ad un prezzo super!

Dotato di un ampio display TFT da 1.69″, Amazfit Bip 3 si presenta come una soluzione utile per gli utenti in cerca di uno sportwatch completo e dal prezzo accessibile, che non rinuncia allo stile. Il dispositivo non si fa mancare nulla: abbiamo oltre 60 modalità sportive, il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, il rilevamento dei valori di SpO2, tante watch faces tra cui scegliere e fino a 14 giorni di autonomia. Insomma, ancora una volta Huami ha fatto centro con un prodotto che accontenta tutti: l'iconica linea Bip colpisce ancora!

Il nuovo Amazfit Bip 3 debutta anche per noi grazie ad AliExpress, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa (gratuita) ed un prezzo super scontato. Per ottenere la cifra indicata è necessario applicare il Coupon Venditore direttamente in pagina (subito sotto il prezzo); inoltre il prodotto è compreso nella promo Spendi & Risparmia dei saldi estivi di AliExpress, per un ulteriore risparmio. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

