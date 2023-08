WhatsApp: più sicurezza per la versione Web grazie alla nuova lock screen

Meta ha finalmente deciso di provare a risolvere uno dei problemi più grandi della versione Web di WhatsApp, ovvero la sua sicurezza. Effettuando il login sul web, infatti, il nostro account potrebbe essere visionato anche da chi utilizza il PC dopo di noi se la disconnessione non viene effettuato correttamente, ma grazie ad una nuova funzione sembra che gli sviluppatori abbiamo deciso di implementare un nuovo strato di sicurezza con l'aggiunta di una password.

Finalmente una soluzione per il problema più grande di WhatsApp Web

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione beta di WhatsApp Web in queste ore è apparsa la possibilità di attivare una nuova lock screen che protegge il proprio account dagli accessi non autorizzati. Per farlo, la nuova pagina chiede l'inserimento di una password prima di poter visualizzare le conversazioni relative all'account collegato via web. L'abilitazione di questa nuova funzione è disponibile tramite il menu Impostazioni > Privacy, ed una volta attivata sarà possibile creare una password da inserire ogni qual volta si vogliono visualizzare le proprie conversazioni sul web.

Con questa nuova lock screen la privacy è assicurata: la password infatti impedirà la visualizzazione incontrollata delle proprie conversazioni, e gli utenti saranno liberi di dimenticare di fare il logout mantenendo comunque al sicuro le proprie chat. Il consiglio, tuttavia, è sempre quello di effettuare la disconnessione quando è possibile.

Questa nuova funzione è attualmente disponibile solo nella versione beta di WhatsApp Web, ma presto potrebbe arrivare anche in versione stabile consentendo a tutti di proteggere con maggiore efficacia le proprie conversazioni.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le