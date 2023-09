OnePlus Ace 2 Pro conquista tutti su Antutu, Realme GT 5 tra le new entry | Agosto 2023

L'inizio di un nuovo mese coincide con la pubblicazione della classifica della piattaforma di benchmark per eccellenza, relativa al mese precedente. L'estate si avvicina lentamente verso la fine ed è tempo di fare il punto della situazione e scoprire quali sono stati gli smartphone più bollenti (e più potenti) su Antutu ad agosto 2023: il nuovo arrivato di OnePlus conquista tutti e schizza in vetta alla classifica!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Agosto 2023

Crediti: Antutu

La classifica degli smartphone più potenti su Antutu per il mese di agosto 2023 segue la scia di quanto visto a luglio, ma con l'introduzione di alcuni modelli inediti. Xiaomi sparisce completamente, così come Nubia; vivo X Fold 2 è l'unico pieghevole presente nell'elenco mentre le novità sono due, entrambe presentate ad agosto. OnePlus Ace 2 Pro è il nuovo flagship del brand per la Cina, mosso dallo Snapdragon Gen 2, 24 GB di RAM e 1 TB di memoria. Il dispositivo è seguito da iQOO 11S (flagship economico con ricarica da 200W) e da Red Magic 8S Pro+ (il Pro è arrivato anche in Italia). L'altra new entry del mese è Realme GT 5: dopo una lunga assenza, la serie GT torna sotto i riflettori e lo fa alla grande.

Crediti: Antutu

Passando invece alla classifica degli smartphone di fascia medio-alta più potenti su Antutu, l'elenco di agosto stupisce: è perfettamente speculare rispetto a quanto visto a luglio. Stessi modelli, stesse posizioni, con Redmi Note 12 Turbo a farla da padrone. Come abbiamo notato anche il mese passato, se a livello top Xiaomi è fuori dai giochi in fatto di mid-range abbiamo un cospicuo numero di Redmi e c'è spazio anche per CIVI 3, il selfie phone del brand.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le