Realme GT 5 è ufficiale e vuole dare del filo da torcere a Xiaomi, OPPO e OnePlus

Il primo vero top di gamma di Realme per il 2023 si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato (dopo una miriade di indiscrezioni e tanta confusione, almeno all'inizio). Realme GT 5 è un dispositivo dal look unico, dotato di una luce LED posteriore personalizzabile (in stile gaming phone) ed un prezzo accessibile: riuscirà a battere gli ultimi flagship dei rivali Xiaomi, OnePlus e OPPO?

Realme GT 5 è ufficiale: parte la sfida ai big di Xiaomi, OPPO e OnePlus

Crediti: Realme

Due cose colpiscono guardando Realme GT 5: il design generale e l'atipico LED posteriore. Lo stile del dispositivo sembra attingere alla serie Google Pixel di ultima generazione, ma in realtà la casa cinese riesce a personalizzare il tutto con classe. Il modulo fotografico presenza una sezione semi-trasparente ed appare rialzato rispetto al resto della scocca. In questa sezione trova spazio il sistema di illuminazione Halo Pro: non è qualcosa di inedito (l'abbiamo già visto con Realme GT Neo 5) ma in questo caso cambia look ed appare più vistoso, ma senza essere troppo invadente.

Crediti: Realme

La luce LED (fino a 26 colori) può essere personalizzata in modo da illuminarsi in base all'app o al servizio attivo. Il display di Realme GT 5 è pensato per il gaming e i contenuti multimediali in generale: chip grafico Pixelworks X7, pannello AMOLED, dimensioni di 6,74″, refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco fino a 2000 Hz.

Il cuore del top di gamma è lo Snapdragon 8 Gen 2, chipset che abbiamo imparato a conoscere bene e che muove la stragrande maggioranza dei flagship sul mercato. Piccola chicca: è possibile smanettare con la frequenza della CPU senza la necessità di modding e software esterni. Non mancano fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0; il tutto è raffreddato da un sistema multi-strato e al liquido. Grande importanza alla ricarica: il terminale è disponibile in due versioni, con tecnologia da 150W e la bellezza di 240W di potenza.

Crediti: Realme

Anche la fotocamera fa un passo avanti importante: il sensore principale da 50 MP è un IMX890 con OIS, accompagnato da un ultragrandangolare ed un obiettivo macro. Presente il lettore d'impronte sotto lo schermo, Android 13 (Realme UI 4.0), NFC, GPS a tripla frequenza ed un sensore a infrarossi. Realme GT 5 debutta in Cina ad un prezzo davvero niente male: si parte da 380€ al cambio per la versione da 150W mentre quella top da 240W (con 24 GB/1 TB) arriva fino a circa 490€ al cambio. Per scoprire tutti i dettagli del nuovo flagship potete dare un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato.

