AGM M8 Flip ufficiale: il sogno del primo rugged foldable svanisce

Aggiornamento 28/08: AGM presenta M8 Flip, trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Uno smartphone pieghevole ma allo stesso tempo anche rugged phone: sembrava questa l'idea dietro ad AGM M8 Flip, almeno secondo i teaser ufficiali. La compagnia si è distinta in passato per la creazione di smartphone dalla natura rugged, pensati per essere stressati senza curarsi troppo che potessero rovinarsi o rompersi. Oltre a questo, la compagnia ha sperimentato nella categoria rugged, per esempio lanciando modelli con speaker potentissimo, fotocamera termica, visione notturna e persino con Snapdragon di fascia alta.

AGM è stata maliziosa, mostrando dei teaser da cui si presumeva che M8 Flip poteva presentarsi come un flip phone dalla natura rugged. Ma d'altronde l'obiettivo di creare un pieghevole rugged per una piccola compagnia come AGM era inverosimile. E quindi AGM M8 Flip è a tutti gli effetti un tradizionalissimo flip phone dalla carena più robusta del solito, con certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810H e inserti in fibra di carbonio.

È un telefono pensato per i meno esigenti, con connettività dual SIM 4G, una tastiera semplice da usare con 3 tasti per la composizione rapida, schermo da 2,8″, batteria da 1.500 mAh, sistema operativo RTOS che promette fino a 2 settimane in standby. Oltre a radio FM con antenna integrata e Bluetooth 5.1 ci sono anche un tasto SOS posto sul lato e la compatibilità con gli apparecchi acustici T3/M3 nonché uno speaker da ben 104 dB di potenza audio, il tutto per un costo di 79,99€ su Amazon.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le