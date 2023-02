Dopo tante indiscrezioni e immagini teaser ecco che finalmente il nuovo modello della gamma GT Neo è arrivato tra noi, con un suo stile accattivante ed un pacchetto hardware davvero niente male. Non avete voglia di aspettare il debutto Global? Allora eccovi servizi: andiamo a scoprire dove comprare Realme GT Neo 5 e come fare per risparmiare fin da ora!

Realme GT Neo 5 (150W/240W): dove comprare il nuovo smartphone della serie

Il nuovo smartphone di fascia alta del brand cinese è un dispositivo senza rinunce, stiloso e potente, con un buon comparto fotografico, specifiche capeggiate dallo Snapdragon 8+ Gen 1 ed un'irresistibile LED RGB posteriore (bello e tamarro). Realme GT Neo 5 conquista anche per la sua folle velocità di ricarica (150W o 240W) e rappresenta un passo avanti importantissimo per la compagnia.

Ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo smartphone; continuate a leggere per scoprire dove comprare Realme GT Neo 5, già in sconto con coupon! N.B. – Nel momento in cui scriviamo è acquistabile solo la versione da 150W ma aggiorneremo l'articolo non appena disponibile anche il modello da 240W.

GizTop

Lo smartphone è dotato della Realme UI 4.0 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l'inglese. È presente il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B5/B8, TD-LTE B34/B39/B40/B41 5G: N1/N5/N8/N28A/N41/N78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Realme GT Neo 5.

