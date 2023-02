LAOTIE x FIIDO D4S Pro scende di quasi 200€: ora al miglior prezzo di sempre!

Ormai la mobilità green è alla portata di tutti e le offerte si fanno man mano più interessanti: quest'oggi Banggood propone un codice sconto dedicato a LAOTIE x FIIDO D4S Pro, la bici elettrica perfetta per spostarsi in città. Immancabile la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store!

LAOTIE x FIIDO D4S Pro in offerta con codice sconto: l'e-bike da comprare adesso

L'e-bike LAOTIE x FIIDO D4S Pro è un modello da città, perfetto per muoversi sull'asfalto, caratterizzato da un corpo pieghevole e leggero (in lega di alluminio), un motore da 250W e ruote da 20 x 1.75″. Il veicolo è in grado di raggiungere i 25 km/h ed offre un'autonomia fino a 90 km (con una batteria da 36V 11.6Ah).

Non mancano un cambio Shimano a 6 velocità, freni a doppio disco, uno schermo LCD per visualizzare i vari parametri e tre modalità di corsa. Insomma, si tratta di una soluzione di tutto rispetto, specialmente se proposta in sconto ad un prezzo convincente (come quello attuale, ricordiamo che si tratta di un minimo).

Volete conoscere tutti i segreti dell'e-bike LAOTIE x FIIDO? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

La bici elettrica LAOTIE x FIIDO D4S Pro è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood a soli 542€; presente all'appello la spedizione gratis dall'Europa. Per ottenere il prezzo indicato è necessario sia utilizzare il codice in basso che riscattare il coupon -10$ tramite questo link.

