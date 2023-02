POCO X5 Pro 5G debutta su Amazon: -50€ su tutti i tagli di memoria

Con il lancio dei nuovi modelli della serie X5, il brand partner di Xiaomi ha iniziato l'anno in grande stile e all'insegna del risparmio. POCO X5 Pro 5G è uno smartphone che ha tanto da offrire e diventa ancora più appetibile se proposto in sconto: il nuovo arrivato è in offerta lancio e l'occasione è decisamente ghiotta!

POCO X5 Pro 5G: come risparmiare su Amazon con questa offerta lampo

Con POCO X5 Pro 5G ci troviamo alle prese con il solito smartphone del brand: design stiloso e giovanile, con il tipico stile POCO, buone specifiche ed un occhio al comparto fotografico e non solo. Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 778G, si affida ad uno schermo AMOLED con punch hole (6,67″ Full HD+ a 120 Hz) ed è dotato di una fotocamera principale da 108 MP.

Non manca l'NFC per i pagamenti (ormai un must have) ed una batteria capiente, da 5.000 mAh e con il supporto alla ricarica da 67W.

Volete saperne di più prima di mettere le mani sul nuovo mid-range? Allora eccovi la nostra recensione completa! Se invece preferite passare al sodo, la migliore occasione dedicata a POCO X5 Pro 5G arriva da Amazon con un'offerta lampo imperdibile: 299,9€ e 349,9€ per le versioni da 6/128 GB e da 8/256 GB.

