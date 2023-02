POCO X5 5G arriva su Amazon, subito in offerta lancio

Il mese di febbraio 2023 è cominciato alla grande con il lancio di due nuovi smartphone del brand partner di Xiaomi. POCO X5 5G – il piccolo della coppia – è un dispositivo dal prezzo accessibile ed una buona scheda tecnica: andiamo a vedere le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

POCO X5 5G: come risparmiare sull'acquisto del nuovo medio gamma

Dotato del solito stile a cui ci ha abituato il brand, POCO X5 5G arriva con un ampio display AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, dotato di un punch hole per la selfie camera da 13 MP. Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 695, alimentato da un batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W.

Il comparto fotografico è basato su un triplo modulo da 48 + 8 + 2 MP, con grandangolo e macro. Non manca l'NFC per i pagamenti, così come un sensore a infrarossi ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie.

La migliore occasione del momento per POCO X5 5G arriva da Amazon: il dispositivo è stato appena lanciato sulla piattaforma, in offerta lampo a 249,9€ e 299,9€ (6/128 GB e 256 GB). Ovviamente si tratta di una promo limitata, quindi approfittane ora se sei interessato!

MIGLIORI COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER POCO X5 5G

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il