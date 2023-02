Redmi 12C su Geekbench: confermate alcune caratteristiche, lancio imminente

Ci avviciniamo sempre più al lancio globale di Xiaomi Redmi 12C, entry-level compatto ed essenziale già disponibile per il mercato cinese. Il dispositivo è ora apparso su Geekbench, lasciando trapelare – e confermando – alcune delle sue caratteristiche principali.

La versione globale di Redmi 12C arriva su Geekbench, ecco le caratteristiche

Redmi 12C global è approdato su Geekbench, lasciando trapelare anche alcune delle sue caratteristiche principali. Il dispositivo, che sulla popolare piattaforma di benchmarking è stato elencato sotto il codice di 22120RN86G, è alimentato da un processore octa-core con sei core con clock a 1,80 GHz e due core con clock a 2 GHz. Il che corrisponde al SoC MediaTek Helio G85, lo stesso che alimenta la controparte cinese.

Il processore è supportato da 4 GB di RAM, ma possiamo aspettarci anche altre varianti – in Cina, ad esempio, il dispositivo è disponibile anche nel taglio con 6 GB di RAM. In questa configurazione, Redmi 12C è riuscito a raggiungere 355 punti nel test single-core, e 1.173 punti nel test multi-core.

Non è ancora chiaro quando Xiaomi lancerà questo nuovo smartphone a livello globale, anche se si ritiene che il debutto possa avvenire in India prima dell'inizio del Mobile World Congress, dunque tra pochissimo. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Redmi 12 C, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni su design, specifiche tecniche e prezzo della controparte cinese.

