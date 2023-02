Gli iPhone 15 potrebbero non supportare accessori USB-C che non sono di Apple

Sentiamo sempre più spesso parlare di iPhone 15, e anche oggi siamo qui per riportarvi alcune interessanti indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone. Sappiamo che – molto probabilmente – questi dispositivi presenteranno per la prima volta una porta USB di tipo C, ma sarà possibile utilizzare un qualsiasi cavetto dotato di questa interfaccia per poter caricare l'iPhone? Un recente rumor cerca di rispondere a questa domanda.

Apple starebbe lavorando ad una interfaccia USB-C proprietaria

Iniziamo con l'indiscrezione più interessante, ovvero quella per la quale Apple starebbe lavorando ad una propria interfaccia USB-C. L'informazione arriva da un utente che afferma di essere un esperto di circuiti integrati e di avere alle spalle oltre vent'anni di lavoro sui processori Pentium di Intel.

Stando a quanto riferito dalla fonte, il colosso di Cupertino starebbe sviluppando una interfaccia USB-C a Circuito Integrato (IC) personalizzato, similmente a quanto successo con la tecnologia Lightning, specifica per i prossimi iPhone 15. In altre parole, la prossima serie di smartphone potrebbe essere compatibile solo con accessori USB-C auto-prodotti da Apple, o in qualche modo certificati MFi, lo standard utilizzato dall'azienda per confermare l'autenticità dei prodotti.

Se, in passato, avete provato ad utilizzare degli accessori non-Apple con il vostro iPhone, iPad o quel che sia, e vi è stato restituito il messaggio di errore “Questo accessorio non è supportato“, è proprio perché l'accessorio collegato non disponeva della certificazione MFi.

Questa scelta non solo permetterebbe ad Apple di spingere gli utenti verso l'acquisto di prodotti originali – e dunque ragioni strettamente economiche – ma anche di avere un maggiore controllo sugli accessori contraffatti e potenzialmente pericolosi per il dispositivo.

In secondo luogo, si dice anche che i prossimi iPhone 15 potrebbero presentare un nuovo bump fotocamera. Ma i dettagli si fermano esattamente a questo. Ora, ciò potrebbe significare due cose: o che anche i modelli standard della prossima generazione potrebbero ottenere il sensore da 48 MP degli attuali modelli Pro; o che il layout della fotocamera potrebbe presentare un nuovo aspetto.

Se sarà così oppure no, lo scopriremo solamente vivendo. Del resto manca ancora un bel po' di tempo al lancio dei nuovi iPhone, nonostante in queste ultime settimane i rumors stiano crescendo a dismisura.

