Come ricevere un rimborso per i problemi con Virgilio e Libero Mail

Gli ultimi giorni di gennaio sono stati particolarmente svilenti per gli utenti di due dei principali client mail del nostro paese. Dal 22 al 26 gennaio i servizi di Virgilio Mail e Libero Mail sono stati Down per milioni di italiani: il ripristino di tutte le caselle è avvenuto in maniera progressiva e sembra finalmente essere arrivato al capolinea. Nonostante il lieto fine si è trattato di un evento nefasto per tantissimi utenti, in particolar modo per chi utilizza questi servizi per lavoro. Per fortuna si è deciso di procedere con dei ristori: ecco i dettagli finora e come fare per ricevere un rimborso per i problemi incorsi con Virgilio e Libero Mail.

Virgilio Mail e Libero Mail Down, sì ai ristori: come ricevere un rimborso per i problemi di gennaio

Nella giornata di oggi, 2 febbraio, Italiaonline ha pubblicato una nuova nota stampa in cui si annuncia la conclusione del processo di ripristino di tutte le funzionalità accessorie di Libero Mail e Virgilio Mail. Anche l'accesso alle e-mail tramite app è stato ripristinato per gli utenti iOS. Come sottolineato già in una nota precedente, nei giorni tra il 22 e il 26 gennaio ci sono stati dei problemi gravi (di natura tecnica) che hanno portato a disservizi pesanti per gli utenti.

Sì ai ristori: la nota stampa di Italiaonline

Visti i problemi causati agli utenti, è stata confermata l'intenzione di fornire dei ristori: ma come fare per ricevere il rimborso per i disservizi legati a Virgilio e Libero Mail down?

Stando alla recente nota stampa, ci saranno modalità diverse a seconda sei servizi sottoscritti. Le tipologie di ristoro saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso dei messaggi recapitati alle caselle e-mail di tutti i nostri utenti.

Le cause dei disservizi di Libero e Virgilio Mail

Virgilio e Libero Mail sono stati Down per giorni e la risoluzione del problema ha comunque comportato un ripristino progressivo dei servizi. Insomma, dal 2 febbraio sembra che tutto sia tornato alla normalità.

La causa dei disservizi è stata un problema infrastrutturale legato ad un bug del sistema operativo di un'innovativa tecnologia di storage (a supporto proprio delle caselle mail) introdotta alcune settimane fa. È riportato tutto nelle note rilasciare dalla stessa Italiaonline durante le varie fasi dei disservizi.

Segnaliamo che è ancora attivo il numero verde 800 591 829.

Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità. Nel frattempo, se siete tra gli utenti di Libero e Virgilio Mail tenete d'occhio la vostra casella elettronica.

