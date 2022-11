Apple potrebbe passare all’USB-C già con i prossimi iPhone 15, parola di Ming-Chi Kuo

In vista della nuova legge europea del 2024, Apple ha confermato che si troverà costretta a rimuovere la porta Lightning dai suoi iPhone, fornendo anche i suoi smartphone di un USB di tipo C, anche se la questione ha suscitato un evidente malcontento.

Come anticipato, la legge entrerà in vigore nel 2024, per cui la prossima generazione di iPhone potrebbe ancora presentare il famigerato connettore Lightning proprietario… potrebbe, esatto. Secondo il noto analista cinese Ming-Chi Kuo, Apple si starebbe in realtà preparando ad accogliere il nuovo standard USB-C già a partire dalla prossima generazione di melafonini, ovvero gli iPhone 15.

USB-C sui prossimi iPhone 15? Potrebbero esserci delle differenze

Ora, secondo diverse voci, Apple punta a differenziare i diversi modelli della prossima generazione di iPhone in modo ancora più evidente, e la differenziazione potrebbe riguardare anche la tecnologia USB-C, o per meglio dire, la velocità di trasferimento via cavo.

Stando a quanto riferito da Ming-Chi Kuo, infatti, i prossimi iPhone 15 Pro godranno di una velocità di trasferimento più alta rispetto quella del modello base. Più nello specifico, iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero supportare una USB-C 2.0, con velocità di trasferimento paragonabili a quelle della porta Lightning. iPhone 15 Pro, invece, dovrebbe adottare almeno una USB-C 3.2 o persino una Thunderbolt 3.

Nel primo caso, parliamo di una tecnologia che garantisce velocità di trasferimento fino a 20 Gb/s. Nel secondo, invece, di una tecnologia che può arrivare a trasferire file con una velocità fin o a 40 Gb/s. Per capire le differenze, basta pensare che una USB 2.0 supporta velocità fino a 480 Mb/s.

Sarà proprio così? Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il