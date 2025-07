Rendi smart la tua casa con le offerte SwitchBot per il Prime Day Amazon 2025

Il Prime Day 2025 di Amazon è finalmente iniziato, portando con se migliaia e migliaia di offerte che vi permetteranno di risparmiare sull’acquisto di tantissimi prodotti, tra cui anche quelli di SwitchBot. Se volete rendere smart la vostra casa, infatti, non c’è momento migliore: dall’8 al 11 luglio, infatti, potrete approfittare di sconti fino al 50% per i migliori prodotti del brand!

Sconti fino al 50% per SwitchBot in occasione del Prime Day Amazon 2025

Crediti: SwitchBot

Il primo prodotto in sconto è SwitchBot Lock Ultra Vision Combo, che rivoluziona la sicurezza domestica grazie al suo riconoscimento facciale 3D. Questo particolare sistema avanzato utilizza 30.000 punti a infrarossi per un’autenticazione precisa al millimetro in meno di un secondo, con crittografia di alto livello e un tasso di errore nel riconoscimento inferiore allo 0,0001%.

Questa serratura smart offre 18 metodi di sblocco, tra cui il già citato riconoscimento facciale, sblocco automatico e NFC, offrendo allo stesso tempo una compatibilità con il 99,9% delle serrature esistenti senza necessità di modifiche. Il sistema FastUnlock, inoltre, garantisce un accesso istantaneo, mentre un motore più veloce del 122,2% funziona a soli 20 dB.

La batteria a 3 livelli assicura un’autonomia di 9 mesi con backup di emergenza per non rimanere mai bloccati fuori casa. In occasione del Prime Day, SwitchBot offre uno sconto del 20% su Lock Ultra Vision Combo e del 24% su Lock Ultra Touch Combo, con i prezzi che scendono rispettivamente a 239.99€ e 189.99€.

SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria... 299,99€ Compra Ora Amazon.it SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, Elektronisches Türschloss mit Aufladbarem Akku, Türöffner per Fingerprint, Passcode,... 249,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 11:46

Chi vuole assicurarsi di respirare la miglior aria possibile in casa può scegliere la serie SwitchBot Air Purifier: progettata appositamente per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti interni, in particolare nelle case con animali domestici. Grazie a un filtro specifico per animali e al carbone attivo, elimina fino al 93,45% dei peli sospesi e al 98,18% degli odori degli animali in soli 30 minuti.

Con una efficienza di filtrazione HEPA del 99,97% e una rimozione dei germi del 99,99%, combatte efficacemente allergeni e inquinanti. Le funzionalità smart includono illuminazione ambientale, funzionamento ultra silenzioso (fino a soli 20 dB) e automazione a risparmio energetico. Il modello Air Purifier Table funge anche da tavolino con ricarica wireless, unendo stile, praticità e aria più pulita in un unico dispositivo. In occasione del Prime Day, questi due prodotti sono disponibili con uno sconto rispettivo del 50% e del 43%, con i prezzi che scendono a 119.99€ e 169.99€.

SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB,... 149,99€ Compra Ora Amazon.it SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB... 209,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 11:46

Siete stanchi di essere svegliati dalla luce del sole di prima mattina e cercate un modo per automatizzare le tende? SwitchBot ha la soluzione: Curtain 3 porta l’automazione domestica a un nuovo livello, permettendo il controllo smart delle tende fino a 15 kg di peso con compatibilità con Alexa, Google Assistant e Siri, che consentono di aprire o chiudere le tende tramite smartphone o comandi vocali.

L’installazione è rapida e senza attrezzi, ed è compatibile con un’ampia gamma di binari e bastoni per tende. I sensori di luce integrati permettono regolazioni automatiche in base alla luminosità ambientale, migliorando il comfort e il risparmio energetico. In abbinamento con il pannello solare SwitchBot (venduto separatamente), il Curtain 3 garantisce un funzionamento continuo senza manutenzione, eliminando la necessità di ricariche manuali. Grazie alle offerte per il Prime Day, SwitchBot Curtain 3 è disponibile al prezzo di 62.99€.

SwitchBot Apri Tende Intelligente - Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con... 89,99€ 62,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 11:46

Il caldo record di quest’Estate ha richiesto misure straordinarie per ritrovare un po’ di refrigerio, soprattutto per chi non ama l’aria condizionata. Anche in questo caso, però SwitchBot ha una soluzione comoda ed economica grazie alle offerte del Prime Day: stiamo parlando di SwitchBot Battery Circulator Fan che, grazie al funzionamento ultra silenzioso da 24 dB, al controllo tramite app e voce (compatibile con Alexa) e a 100 livelli di regolazione del vento, garantisce una circolazione dell’aria ottimale durante tutto l’anno.

Il motore brushless DC assicura un flusso d’aria potente fino a 12 metri, mantenendo alta l’efficienza energetica. Goditi la libertà del funzionamento wireless con batteria ricaricabile, portabilità facile e oscillazione 3D per una copertura completa dell’ambiente. Perfetto per rinfrescare, asciugare o migliorare la circolazione dell’aria, questo ventilatore rende la tua casa più smart, silenziosa e confortevole. Con uno sconto del 38%, questo prodotto è disponibile al prezzo di 79.99€.

SwitchBot Ventilatore di Circolazione della Batteria USB, silenzioso con 24 dB, 4 modalità, timer 9h, compatibile con Alexa/Google/Siri (Hub richiesto), a... 129,99€ 79,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 11:46

Cosa c’è di più comodo di una porta del garage che si apre in automatico quando ci vede arrivare? Tutto questo è possibile grazie a SwitchBot Garage Door Opener, compatibile con oltre 200 marchi di porte (più di 1600 modelli) e non richiede abbonamenti. Supporta il controllo tramite comandi vocali con CarPlay, assistenti vocali (Siri, Alexa, Google), accesso remoto, Bluetooth e la funzione di chiusura automatica. Tra le funzionalità principali ci sono anche gli avvisi di sicurezza, registri operativi e una scocca ignifuga certificata V0. Il ripetitore Bluetooth integrato supporta fino a 10 dispositivi SwitchBot, permettendo l’integrazione con SwitchBot Remote (portata di 10 m/30 m), Meter Pro e telecamere.

In occasione del Prime Day, questo pratico dispositivo Smart può essere vostro ad un prezzo piccolissimo: appena 27.49€, grazie allo sconto del 29%.

SwitchBot Apriporta garage WLAN, certificato Matter, Alexa/Google/Siri/IFTTT supportato, compatibile con porte del garage, controllo app, modalità di... 38,99€ 27,49€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 11:46

Per tutte le altre offerte di SwitchBot, vi lasciamo alla pagina dedicata su Amazon e al sito ufficiale del brand, dove troverete tutti i prodotti attualmente in sconto.

