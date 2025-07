Pulizia e risparmio con le offerte Dreame per il Prime Day Amazon 2025

Dal 8 al 11 luglio è finalmente tempo di Prime Day 2025: l’evento con cui Amazon infuoca l’Estate a colpi di offerte, promozioni e sconti. Tra le centinaia di occasioni per risparmiare, non possono ovviamente mancare quelle di Dreame, che permettono di portare a casa il meglio della tecnologia per la pulizia della casa con sconti fino 33% per tutti gli abbonati Amazon Prime.

Amazon Prime Day 2025: tutte le offerte di Dreame

Crediti: Dreame

Se siete alla ricerca di un nuovo robot per la pulizia oppure un aspirapolvere di nuova generazione, il Prime Day di Dreame offre le migliori occasioni di risparmio per portare a casa il meglio della tecnologia. In offerta, per esempio, troviamo il nuovo X50 Ultra Complete, una soluzione a 360 gradi per la pulizia e la manutenzione del proprio appartamento, grazie ad un sistema di aspirazione da 20.000 con funzione di lavapavimenti e dock auto-svuotante.

Chi invece predilige gli aspirapolveri e lavapavimenti senza fili, sarà sicuramente interessato all’offerta per il modello H15 Pro Heat, che mette a disposizione un braccio robotico guidato dall’AI che cattura polvere e sporcizia in una sola passata. Dreame, però, offre delle ottime soluzioni anche per quanto riguarda la cura e la bellezza: con AirStyle Pro 7 in 1, infatti, realizzare delle acconciature alla moda richiede pochissimo tempo, con risultati da vero flagship del settore. Di seguito tutte le offerte disponibili su Amazon dal 8 al 11 luglio.

DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000... 1.499,00€ 1.099,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22 kPa, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola 100 °C,... 599,00€ 579,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min... 299,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di... 499,00€ 479,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME L40 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Spazzola Laterale Estensibile e Sollevabile, 11.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 65°C,... 899,00€ 668,99€ Compra Ora Amazon.it DREAME L10s Pro Ultra Heat Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Estensione del Mocio, Mocio autopulente con Acqua Calda, Aspirazione 7.000 Pa, Lavaggio e... 569,00€ 549,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci... 599,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100... 529,00€ 499,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Doppia spazzola Antigroviglio, Spazzola Laterale Estensibile e Sollevabile, Aspirazione da 19.000 Pa, Supera... 899,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico Polvere, Navigazione LiDAR Rilevamento Ostacoli, Aspirazione 6000Pa... 249,00€ 209,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME R20 Aspirapolvere senza fili, Aspirazione Potente 190AW, Autonomia 90min, Individuazione Sporco, Schermo LED, Luci LED Blu, Anti-Groviglio, Pulizia... 239,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18 kPa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico... 439,00€ 419,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Peli... 249,00€ 229,00€ Compra Ora Amazon.it DREAME AirStyle Pro 7 in 1, Asciugatura Rapida, 2 Cilindri Arricciacapelli, Capelli Volumizzanti, Riduzione dell'effetto crespo, Confezione in Pelle, Styling... 228,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/07/2025 12:21

Per tutte le altre offerte e promozioni Dreame, vi lasciamo alla pagina ufficiale del brand direttamente su Amazon, dove troverete anche tutti i prodotti in sconto per questo Prime Day 2025.

