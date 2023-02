iPhone 15 e iPhone 16 Ultra potrebbero avere qualcosa in comune, una funzione attesa da tempo

Manca ancora un bel po' di tempo al lancio della nuova generazione di iPhone, eppure già si inizia a parlare di iPhone 16. Secondo il super affidabile analista Ming-Chi Kuo, infatti, le due prossime generazioni di smartphone Apple avranno qualcosa in comune: l'esclusività della fotocamera a periscopio, che a quanto pare resterà limitata ai modelli Ultra.

iPhone 15 e 16 Ultra potrebbero essere dotato di fotocamera a periscopio

Stando a quanto riferito dal noto analista Apple, iPhone 15 presenterà una novità a lungo attesa: la fotocamera a periscopio. Questa funzionalità dovremmo trovarla a bordo anche dei prossimi smartphone, ovvero della serie 16, ma a quanto pare sia per quella in arrivo quest'anno che per quella in arrivo nel 2024, la fotocamera a periscopio resterà un'esclusiva dei modelli Ultra. A fornire le nuove lenti a periscopio, anziché Samsung, potrebbero essere fornitori alternativi come Largan e Genius.

La scelta di limitare questa tecnologia ai soli modelli Ultra potrebbe rientrare nei piani di una più decisa differenziazione dei modelli della serie, nell'ottica di Apple di spingere l'utenza verso l'acquisto dei modelli Pro anziché quelli standard, a giustificazione anche dei prezzi più alti di iPhone 15 Ultra e iPhone 16 Ultra rispetto gli altri.

Questa potrebbe essere solo una delle tante caratteristiche esclusive di iPhone 15 Ultra. Se volete scoprirle tutte, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

