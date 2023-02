Su WhatsApp sono in arrivo 4 nuove funzionalità, ma una l’abbiamo già vista

WhatsApp sta per aprire le porte a diverse funzionalità, a partire da una che permetterà di fissare dei messaggi in alto nelle chat individuali o di gruppo. Questa, tuttavia, non è l'unica novità in arrivo sulla nota app di messaggistica istantanea. Scopriamole tutte.

4 nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp

Il team di WABetaInfo è riuscito ad individuare un bel po' di funzionalità in dirittura d'arrivo su WhatsApp. Partiamo da quella più importante: la possibilità di fissare determinati messaggi all'interno di chat individuali e di gruppo. Parliamo di una funzionalità già da tempo attiva su Telegram, che permette di applicare un pin ad un determinato messaggio così da metterlo in primo piano all'interno di una chat. Anche il team di Meta, dunque, starebbe lavorando per introdurre questa utile feature in WhatsApp e permettere così agli utenti di accedere immediatamente a quel determinato messaggio.

Altre implementazioni minori riguardano le descrizioni dei gruppi, che potranno essere molto più estese e dettagliate tanto su dispositivi Android (fino a 2.048 caratteri, contro gli attuali 512), che sui dispositivi iOS (con descrizioni fino a 100 caratteri). E l'aggiunta di una nuova scorciatoia per le chiamate, che permetterà di creare un collegamento rapido per un determinato contatto sulla schermata principale dello smartphone. In questo modo, sarà possibile chiamare quel contatto su WhatsApp in modo rapido, direttamente dalla schermata principale dal telefono.

Infine, WhatsApp sta rilasciando a più persone la funzionalità che permette loro di creare degli avatar personalizzati che potranno essere utilizzati per creare e inviare degli stickers che impostati come immagine di profilo. Tutte queste novità arriveranno su WhatsApp nelle prossime settimane/mesi.

