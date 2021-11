Recensione LAOTIE X FIIDO D4s Pro: 90 Km di autonomia, 41 Km/h e super economica

Con la Fiido D4s, l'azienda cinese riuscì a portare al mondo una delle migliori biciclette elettriche da città che non solo all'epoca era tra le più leggere del mercato, ma che nonostante la leggerezza era in grado di garantire un'ottima autonomia e un ottimo prezzo di vendita. Ebbene, una delle bici a pedalata assistita che più ci ha convinto ritorna, e questa volta lo fa in collaborazione con Laotie: la LAOTIE X FIIDO D4s Pro è la naturale evoluzione del modello precedente, esteticamente piuttosto simile ma con una serie di novità molto interessanti. Una su tutte la batteria.

Recensione LAOTIE X FIIDO D4s Pro: un gradito ritorno, con più accessori e autonomia

Unboxing

Così come per tutte le altre bici elettriche dell'azienda, anche la confezione della LAOTIE X FIIDO D4s Pro è piuttosto ingombrante. Dimensioni che sono dettate dal fatto che la bici elettrica cinese arriva praticamente già assemblata e richiederà il montaggio solo di alcuni componenti, come la sella, i pedali e il catarifrangente posteriore.

Una novità nata dalla collaborazione con Laotie però c'è: all'interno della scatola, gli imballi sono realizzati molto meglio rispetto a quanto visto nelle confezioni di Fiido, e tutti i punti critici della bicicletta sono protetti egregiamente.

Scheda tecnica

Potenza motore: 250W (di tipo brushless);

Velocità massima: limitata a 25 km/h;

Batteria: non rimovibile da 36v e 11.6 Ah;

Pneumatici: 20 pollici;

Tre modalità di guida;

Cambio Shimano a 6 rapporti;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d'alluminio;

Peso bici 18.8 kg;

Peso supportato: 120 Kg;

Freno a disco anteriore/posteriore;

Dimensioni da aperta: 108 x 150 cm;

Dimensioni da chiusa: 64 x 85 cm.

Design e materiali

Dal punto di vista del design nudo e crudo, le differenze tra la LAOTIE X FIIDO D4s Pro ed il modello precedente si possono racchiudere in due punti. Innanzitutto il nuovo modello viene venduto con i parafango già montati e pronti all'uso, un accessorio che nella D4s non era incluso in confezione, e poi cambia la sella: è più larga e morbida ed integra, nella struttura verticale, una pompa per gonfiare le ruote.

Novità che però, sommate anche ad una batteria più capiente (ma di questo ne parleremo dopo) hanno portato ad un leggero aumento del peso della bicicletta: la LAOTIE X FIIDO D4s Pro ha un peso netto di 18.5 Kg che, ad essere sinceri, continua ad essere piuttosto contenuto soprattutto se rapportato alle sue prestazioni generali.

Neanche in questo modello è presente la maniglia posizionata sulla canna centrale della bici (ed è davvero un peccato) ed il cable management rimane quello tipico che abbiamo visto in gran parte dei modelli di Fiido: in soldoni, tutta la calettatura è sempre a vista e, in alcuni casi, viene tenuta assieme da semplici fascette che porteranno, aprendo e chiudendo la bici, a perdere l'ordine che si trova appena si spacchetta la bicicletta.

Molto comodo e della giusta forma il manubrio che, tra le altre cose, non solo si può piegare ma è anche regolabile in altezza grazie ad un meccanismo telescopico.

Il modulo batteria è stato posizionato nella canna centrale, ma non è estraibile e non sono necessarie chiavi per l'avviamento del sistema, e continuano a non essere presenti ammortizzatori: una mancanza che nonostante le ruote decisamente più grandi rispetto ai modelli precedenti (e alla media delle altre bici in questa fascia di prezzo) si fa leggermente sentire soprattutto su fondi stradali irregolari.

I pneumatici sono sempre gli stessi visti nella D4s, ed è praticamente identico anche l'ottimo computer di bordo posizionato sul manubrio: è chiaro, ricco di informazioni, ma continua a soffrire di una visibilità sotto la media qualora ci si trovasse in condizioni di luce diretta.

Motore e cambio

Per quanto riguarda motore, cambio e freni, con la LAOTIE X FIIDO D4s Pro l'azienda (o le aziende?) non hanno introdotto novità di rilievo rispetto al modello precedente. Il motore continua ad essere un brushless da 250w, molto potente e scattante, che è stato affiancato da un cambio Shimano a 6 rapporti e con una corona anteriore da 52 denti, quindi piuttosto grande. Il cambio è sempre preciso, veloce e affidabile e viene gestito da un selettore a scatto posto sul lato destro del manubrio. Ed è proprio sul lato destro del manubrio che è presente anche l'acceleratore per poter guidare la bici in modalità “full electric” ma che, ricordiamolo, in Italia non è permesso utilizzare sulle bici elettriche.

Anche in questo modello le modalità di pedalata assistita sono tre e non è presente alcun sensore di coppia, il che potrebbe rendere leggermente difficoltose le partenze in salita qualora non si fosse ingranata la giusta marcia: la pedalata assistita parte al quinto giro di pedali ma in questi casi, fortunatamente, la presenza dell'acceleratore semplifica decisamente le cose.

La prova su strada

Il feeling che si ha quando si guida la LAOTIE X FIIDO D4 è praticamente identico a quello della D4s. Le ruote da 20 pollici fanno sempre il loro lavoro e garantiscono un'ottima stabilità generale alla bicicletta, che può essere guidata senza alcun problema anche con una mano.

Peccato per la mancanza degli ammortizzatori, ma gonfiando gli pneumatici con la giusta pressione e grazie al sellino molto morbido e confortevole, la guida della LAOTIE X FIIDO D4 in città è molto piacevole.

Buoni i due freni a disco, anche se ho notato che tendono a flettere leggermente quando si frena con molta forza, ma che riescono a garantire comunque una frenata ben bilanciata e decisa quanto serve: è importante però regolarli appena si estrae la bici dalla confezione.

Insomma, tutto sommato l'esperienza di guida con la LAOTIE X FIIDO D4 è piacevole sotto ogni aspetto, il posizionamento e l'altezza della canna rendono agevoli anche la salita e la discesa dalla sella, e le ruote più grandi rendono la bici elettrica ancora più agevole per la città.

Batteria ed autonomia – LAOTIE X FIIDO D4s Pro

La più grande novità introdotta con la LAOTIE X FIIDO D4s Pro riguarda la batteria. Nella Fiido D4s era stata integrato un pacco batteria da 36v e 10.4 Ah, che nel nuovo modello è stato aggiornato e reso più performante. E credetemi, il passaggio ai 36V e 11.6 Ah si sente tutto, sia in partenza che nel lungo, per non parlare dell'autonomia.

L'azienda garantisce la batteria per 500 cicli di carica e, sulla carta, promette un'autonomia massima di 90 Km con un'unica ricarica. Nelle mie prove però, sono riuscito ad arrivare a circa 80 Km con la modalità M1 (cioè quella con la quale il motore eroga il 25% della sua potenza), circa 50 KM con la modalità M3 (in cui il motore eroga il 75% della potenza) e a poco più di 35 Km utilizzandola esclusivamente con l'acceleratore.

La ricarica è piuttosto lenta, ma è una cosa normale date le caratteristiche della batteria: per passare dallo 0% al 100% ci vorranno circa 6 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della LAOTIE X FIIDO D4s Pro è di 799,99 dollari su Banggood, ma con il coupon che trovate nel box in basso potrete portarvela a casa a circa 623,90 euro, con uno sconto che sarà valido vino al 30 novembre 2021. E sì, migliorano le prestazioni generali e gli accessori della bicicletta, ma il prezzo rimane sostanzialmente invariato.

Il che non può portarci che ad una conclusione: così come abbiamo detto per il modello precedente, la LAOTIE X FIIDO D4s Pro è una delle biciclette elettriche più interessanti del mercato, ed è perfetta per chiunque voglia muoversi in città comodamente. È compatta, ha un'ottima autonomia, un buon design e soprattutto è molto leggera.

Il rapporto qualità/prezzo, poi, migliora ancora di più: a questo prezzo difficilmente si potranno trovare modelli in grado di garantire affidabilità, prestazioni e leggerezza come la LAOTIE X FIIDO D4s Pro.







