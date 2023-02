Huawei Watch GT Cyber diventa Global: lo smartwatch “modulare” esce dalla Cina

Con una mossa a sorpresa ecco che Huawei Watch GT Cyber esce fuori dalla Cina e diventa Global: per il momento lo smartwatch modulare del brand è disponibile in Messico ma si apre uno scenario positivo anche per noi. Questo particolare indossabile arriverà anche in Europa?

Huawei Watch GT Cyber è ufficiale in versione Global: caratteristiche e prezzo

Lanciato in Cina lo scorso novembre, Huawei Watch GT Cyber si è subito distinto per il suo stile unico: il dispositivo è un vero e proprio smartwatch “modulare“, con un quadrante che può essere rimosso dalla cassa ed inserito in una differente. Questo vuol dire che è possibile cambiare il look del proprio orologio in un attimo: l'azienda ha rilasciato il terminale con una serie di design differenti.

Il corpo removibile – che comprende sia la cassa che in cinturino – è presente in quattro versioni (per il momento) tutte con uno stile sportivo e rugged. Per quanto riguarda le specifiche, Huawei Watch GT Cyber è dotato di uno schermo AMOLED da 1,32″ HD; il modulo principale è impermeabile fino a 5 ATM e ha un grado di resistenza di tipo militare.

L'autonomia si spinge fino a 7 giorni, sono presenti le chiamate Bluetooth e anche il GPS. Non mancano oltre 100 modalità sportive e il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e dei valori di SpO2.

Il prezzo di Huawei Watch GT Cyber in versione Global, almeno per quanto riguarda il Messico, è di circa 198€ al cambio attuale (ossia 3.999 pesos). Al momento non si sa nulla di un eventuale debutto in Europa ma l'uscita dalla Cina del dispositivo fa ben sperare.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

[su_uscita_prodotto_gizdeals] ⭐️ Scopri il