OPPO Find N2 Flip arriva in Italia: abbiamo la data d’uscita

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane (ci sono stati anche leak sul prezzo in Europa), la casa cinese ha annunciato la data di presentazione di OPPO Find N2 Flip: il primo smartphone pieghevole Global del brand è in dirittura d'arrivo in Italie e manca pochissimo all'uscita!

OPPO Find N2 Flip ha una data di presentazione: ecco quando esce in Italia

La data di presentazione del top di gamma pieghevole OPPO Find N2 Flip è stata confermata ufficialmente dalla stessa azienda: l'evento di lancio per l'Europa e l'Italia si terrà il 15 febbraio 2023. Per i più curiosi, vi segnaliamo che il foldable a conchiglia è stato lanciato in patria a dicembre: eccovi il nostro approfondimento dedicato.

Ricordiamo che il dispositivo arriva con un design pieghevole flip, con uno schermo verticale che si piega a conchiglia. Lo smartphone offre un sistema di fotocamera firmate Hasselblad, un chipset Dimensity 9000+ di MediaTek ottimizzato ed una resistenza certificata TUV Rheinland.

Come seguire l'evento di lancio del primo pieghevole Global di OPPO

La presentazione di OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole Global del brand cinese, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale. L'appuntamento è fissato per il 15 febbraio, alle ore 15:30. In altro trovate il video dell'evento: è possibile attivare le notifiche, in modo da essere avvisati al momento della presentazione.

