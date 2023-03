Siete rimasti affascianti dallo stile unito ed inconfondibile dei nuovi Camera Phone di vivo? Non c'è bisogno di attendere il debutto internazionale, perché tutti i dispositivi sono già acquistabili grazie ai soliti store: ecco dove comprare vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+, i nuovi flagship che promettono prestazioni spaziali!

Aggiornamento 08/03: arriva un nuovo codice sconto dedicato al modello maggiore X90 Pro+, che scende sotto i 1000€. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+: dove comprare i nuovi top di gamma del brand

Come ad ogni debutto, anche stavolta la serie X di vivo ha centrato il bersaglio: il trittico è composto da smartphone elegantissimi e ponteggi, come al solito votati al comparto fotografico. I top di gamma sono dotati di schermi curvi OLED da 6.78″ con risoluzione 1.5K, refresh ratea 120 Hz e punch hole per la selfie camera. Ovviamente non manca la ricarica rapida fino a 120W mentre lato chipset abbiamo sia il Dimensity 9200 che lo Snapdragon 8 Gen 2 (sul modello maggiore della serie).

La nuova serie del brand cinese punta ancora una volta alle stelle, con specifiche di alto livello ed una fotocamera top (in collaborazione con ZEISS). Volete saperne di più? Ecco dove comprare vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+!

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, ma con ROM multilingua (il venditore riporta la presenza anche dell'Italiano) e Play Store. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 NSA: n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di vivo.

