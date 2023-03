Telegram 9.5 introduce la modalità risparmio energetico e altre novità

Durante il mese di febbraio, l'app di messaggistica rivale per eccellenza di WhatsApp ha introdotto la traduzione in tempo reale delle chat e tanto altro. Ad ogni update arrivano sempre nuove funzionalità e questa volta l'aggiornamento a Telegram 9.5 porta con sé una novità che piacerà parecchio ai più attenti alla batteria: si tratta della modalità risparmio energetico, disponibile insieme ad altre aggiunte.

Telegram si aggiorna alla versione 9.5: tutte le novità | Changelog & Download

Modalità risparmio energetico di Telegram: cos'è e come funziona

Come anticipato in apertura, la prima novità di Telegram 9.5 è la modalità risparmio energetico, una funzione che ottimizza l'app per i dispositivi Android di fascia bassa e per i modelli più vecchi: andiamo a vedere come funziona. La nuova opzione è presente all'intero delle opzioni utente e serve ad estendere la durata della batteria e migliorare le prestazioni sui dispositivi budget o semplicemente di lunga data.

La modalità può essere impostata per attivarsi in modo automatico (quando la batteria raggiunge una determinata percentuale); inoltre è possibile andare ad agire su certe opzioni per disattivare effetti specifici. La nuova modalità permette di disattivare l'autoplay dei video e delle GIF, gli effetti degli sticker e delle emoji e quelli dell'interfaccia delle chat.

Inoltre è anche possibile limitare gli aggiornamenti in background (anche se non è una scelta consigliata, dato che va ad impattare sulla ricezione dei messaggi).

Altre novità dell'aggiornamento

Oltre alla modalità risparmio energetico – utile non solo per modelli datati o entry level – sono presenti anche altre migliorie ed ottimizzazioni. Di seguito trovate l'elenco delle novità introdotte con l'aggiornamento a Telegram 9.5.

Velocità di riproduzione dettagliata : ora è possibile scegliere qualsiasi velocità tra 0,2x e 2,5x per video, vocali e videomessaggi.

: ora è possibile scegliere qualsiasi velocità tra 0,2x e 2,5x per video, vocali e videomessaggi. Orario di lettura nei piccoli gruppi : ora le ricevute di lettura nei gruppi con meno di 100 membri mostrano l'orario in cui i messaggi sono stati letti.

: ora le ricevute di lettura nei gruppi con meno di 100 membri mostrano l'orario in cui i messaggi sono stati letti. Invio automatico dei link d'invito : ora se un utente ha limitato la possibilità di aggiungerlo ai gruppi, è possibile inviargli rapidamente un link d'invito come messaggio.

: ora se un utente ha limitato la possibilità di aggiungerlo ai gruppi, è possibile inviargli rapidamente un link d'invito come messaggio. Ordine dinamico per i set di sticker : è possibile scegliere se visualizzare in cima al pannello o meno i set di sticker usati di recente

: è possibile scegliere se visualizzare in cima al pannello o meno i set di sticker usati di recente Traduzioni per le descrizioni dei bot

Supporto cartelle migliorato su iOS

Nuove emoji animate : disponibili nuovi set di emoji animate (per utenti free e vari esclusivi per gli utenti premium)

: disponibili nuovi set di emoji animate (per utenti free e vari esclusivi per gli utenti premium) Nuove emoji interattive e reazioni

Per concludere vi lasciamo il link al download del nuovo aggiornamento di Telegram (su iOS arriverà nel corso delle prossime ore).

DOWNLOAD TELEGRAM 9.5 – Play Store – APK – iOS

