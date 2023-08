Red Magic 8S Pro è il nuovo mostro di Antutu, ma iQOO e vivo non scherzano | Luglio 2023

Con l'arrivo di agosto è tempo di fare il punto della situazione sul mese precedente e date un'occhiata a come è cambiata la classifica della piattaforma di benchmark più famosa. Antutu ha annunciato quali sono gli smartphone più potenti di luglio 2023, sia per quanto riguarda la fascia premium che quella medio-alta: protagonista dei modelli top è Red Magic 8S Pro, ma non si tratta di un protagonista assoluto dato che anche i rivali targati iQOO e vivo non scherzano.

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Luglio 2023

Crediti: Antutu

La nuova classifica Antutu di luglio 2023 svela quali sono gli smartphone più potenti del mese, mostrando i risultati più alti raggiunti nei benchmark. Ovviamente si tratta di una prova di forza bruta ed una pura curiosità: sappiamo tutti benissimo che ci sono molteplici parametri per valutare un device, come l'usabilità, l'estetica, la fotocamera e tanti altri. Antutu si limita alle performance e in cima alla classifica del mese troviamo un dispositivo che ha potenza da vendere. Red Magic 8S Pro è il nuovo top di gamma da gaming di Nubia (lanciato anche in Italia): una vera e propria belva! Tuttavia anche iQOO 11S e vivo X90 Pro+ non sono da meno: ricordiamo che entrambi sono dotati dello Snapdragon 8 Gen 2 mentre il modello di Red Magic presenta lo stesso SoC, ma in versione potenziata. Ecco la classifica completa.

Crediti: Antutu

Oltre ai modelli di fascia top, Antutu ha pubblicato anche l'elenco degli smartphone medio gamma più potenti (in riferimento alla fascia medio alta). In questo caso si cambia registro con Redmi Note 12 Turbo in cima alla classifica, seguito da Realme e iQOO. Se nella fascia premium abbiamo visto solo un dispositivo Xiaomi (13 Ultra), qui troviamo invece ben quattro dispositivi di cui tre Redmi. Di seguito trovate l'elenco completo.

