Dove comprare Xiaomi 13 Ultra (anche nelle colorazioni Limited)

Aggiornamento 20/07: nuovi ribassi per Xiaomi 13 Ultra, sia in versione CN che nella variante con ROM Global flashata. Ricordiamo che è presente in sconto anche la versione Color, in tre nuove colorazioni. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Anche quest'anno la compagnia di Lei Jun ha lanciato un super flagship, un Camera Phone dotato di un comparto tecnico da primo della classe. Il dispositivo è stato lanciato sia in patria che in versione Global, anche in Italia. Preferite mettere le mani fin da subito sull'ultima belva del brand? Allora ecco dove comprare Xiaomi 13 Ultra (con un occhio al risparmio, grazie ad un coupon dedicato): oltre al modello standard, Global e CN, è presente anche la variante Color, in varie colorazioni “estive”!

Xiaomi 13 Ultra: dove comprare il nuovo Camera Phone stellare

Similmente al modello dello scorso anno, Xiaomi 13 Ultra è un dispositivo dallo stile diverso rispetto al resto della gamma: il flagship adotta una fotocamera circolare, un modulo di grandi dimensioni dotato di una Quad Camera da 50 + 50 + 50 + 50 MP con sensore principale IMX989 da 1″ e lenti Leica. Un Camera Phone di tutto rispetto ed un terminale potente, mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 e dotato di uno schermo curvo AMOLED LTPO da 6,74″ 2K a 120 Hz.

Volete conoscere tutti i dettagli tecnici? Allora eccovi l'approfondimento dedicato, insieme alla nostra recensione. In alternativa, continuate a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi 13 Ultra!

Crediti: Xiaomi

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Store ufficiale Italia (Versione Global)

Il nuovo flagship di Xiaomi è arrivato in Italia a giugno e ovviamente è disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale.

GizTop (Versione CN)

Lo smartphone è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione. Su GizTop, inoltre, è disponibile anche la versione cinese con ROM Global flashata: questo significa che potrete utilizzare il Play Store le GApps e lo smartphone in lingua italiana fin da subito.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n79



GizTop – Versione Color (CN)

Le nuove colorazioni Limited

Oltre alla versione standard vi segnaliamo che sono disponibili anche le nuove colorazioni estive Yellow, Orange e Blue!

TradingShenzhen

Ancora una volta si tratta del modello asiatico (CN), con spedizione dalla Cina (Express 8-15 giorni) a soli 16€.

12/256 GB – 897€

16/512 GB – 997€

16 GB/1 TB – 1.127€

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo Xiaomi 13 Ultra.

