Samsung Galaxy S23 FE sempre più vicino: Geekbench “conferma” le specifiche

Dopo le prime immagini leak e le indiscrezioni dei mesi passati, ecco che Samsung Galaxy S23 FE fa un altro passo verso il debutto e diventa ancora più tangibile grazie ai primi benchmark targati Geekbench. Quello che più ci interessa non è il punteggio totalizzato dal dispositivo, quanto le “conferme” in merito alle specifiche.

Samsung Galaxy S23 FE appare su Geekbench: ecco i dettagli sulle specifiche

Crediti: Onleaks

Il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S23 FE è stato avvistato su Geekbench (ovviamente l'identità del telefono non viene svelata, quindi siamo nel campo delle indiscrezioni), con la sigla SM-S711B, Android 13 lato software, 8 GB di RAM ed una scheda madre con numero di modello s5e9925. Si tratterebbe di un componente legato al chipset Exynos 2200.

Crediti: Geekbench

Se da un lato è positivo avere un altro indizio in merito all'uscita del flagship economico di Samsung (la serie FE è parecchio apprezzata dagli utenti), non tutti sono soddisfatti del processore che dovremmo trovare a bordo. L'Exynos 2200 (vista con la gamma S22) è stato un SoC controverso anche se le cose sembrano essersi risolte per il meglio con vari accorgimenti software. Comunque, in linea con le indiscrezioni precedenti non dovremmo avere un chipset Qualcomm.

Crediti: Geekbench

Per quanto riguarda il lancio, Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe debuttare nel corso della seconda metà dell'anno in vari mercati. Il look è stato anticipato da Onleaks con una serie di immagini render.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le