Nothing Phone (1) si aggiorna ancora e risolve dei fastidiosi bug

La scorsa settimana, come promesso, l'azienda di Carl Pei ha rilasciato l'aggiornamento a Nothing OS 2.0.2 per Phone (1), il primissimo smartphone del brand. A distanza di poco arriva un nuovo update ma non porta nulla di nuovo sul fronte delle funzionalità. Resta comunque un aggiornamento importante dato che va a correggere alcuni fastidiosi bug segnalati dagli utenti.

Nothing Phone (1) si aggiorna a Nothing OS 2.0.2 Hotfix: tutte le novità

Crediti: Nothing

L'update a Nothing OS 2.0.2 per Phone (1) ha portato la nuova incarnazione dell'interfaccia proprietaria del brand a bordo del primo modello. Nuovi widget, nuove funzioni (anche per i LED Glyph) ma lo stesso spirito minimal che contraddistingue il software della compagnia. A quanto pare ci dev'essere stato qualche intoppo, dato che gli utenti hanno individuato alcune problematiche: piccoli bug, ma che possono risultare fastidiosi come nel caso della disattivazione della luminosità automatica. L'azienda ha rilasciato un hotfix per Nothing OS 2.0.2 con celerità e ora l'update è in fase di roll out. Di seguito trovate il changelog completo.

Avvisi di temperatura ottimizzati per evitare arresti inutili degli hotspot.

Risolto il problema della disattivazione imprevista della luminosità automatica.

Migliorata la stabilità complessiva, crash e lag ridotti in specifici scenari.

Il nuovo aggiornamento va semplicemente ad introdurre queste correzioni ed arriva con un peso di 6.06 MB. Anche se il roll out è iniziato bisognerà pazientare affinché raggiunga tutti i dispositivi interessati.

