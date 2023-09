Questo brevetto di Apple mostra l’iMac del futuro (ed è elegantissimo)

Il nuovo trend dei dispositivi pieghevoli è diventato l'argomento del momento e se un brand non ha ancora prodotto un dispositivo di questo tipo ci si chiede quando (e se) lo farà. Non solo smartphone, ma anche notebook e lo stesso vale anche per Cupertino. Tuttavia l'ultimo brevetto di Apple avvistato in rete anticipa il design di un iMac futuristico, anche se “pieghevole” potrebbe non essere il termine esatto per definirlo.

Apple pensa ad un iMac “pieghevole”? Sì, ma non come lo immaginereste

Crediti: Patently Apple

Si è parlato tanto della possibilità avere un iPhone pieghevole: ci sono una miriade di indiscrezioni e di brevetti, segno che qualcosa bolle in pentola. Nonostante ciò potrebbe volerci un bel po' di tempo sia per quanto riguarda uno smartphone foldable che un MacBook, in entrambi i casi forse in arrivo soltanto nel 2025. Nel frattempo i lavori continuano e non soltanto per quanto riguarda i dispositivi propriamente “pieghevoli”. Un brevetto depositato da Apple il 30 agosto mostra un nuovo tipo di iMac dal look futuristico.

Crediti: Patently Apple

Il dispositivo è composto da un display incorniciato da un pannello di vetro con un'ampia curvatura nella parte inferiore; quest'ultima ospita una tastiera termoformata o, in alternativa, una tastiera rimovibile, con un'effetto finale elegantissimo. Il brevetto fa riferimento ad un PC all-in-one con una base che include i vari connettori. Inoltre la parte inferiore può essere “chiusa” in modo da rendere agevole il trasporto del terminale.

Crediti: Patently Apple

Ovviamente i brevetti sono da prendere con estrema cautela dato che si tratta di prodotti che potrebbero non vedere mai la luce. Per restare in tema di novità tangibili vi ricordiamo che Apple ha confermato la data di presentazione della gamma iPhone 15. E per restare in tema computer, nelle ultime ore ha cominciato a fare capolino una voce parecchio allettante: Cupertino potrebbe lanciare un MacBook economico per sfidare i Chromebook di Google!

