SONOFF presenta Zigbee Thermostatic Radiator Valve e S-MATE Extreme Switch: novità e prezzo

Arrivano due novità targate SONOFF per rendere ancora più smart la tua casa: Zigbee Thermostatic Radiator Valve e S-MATE Extreme Switch. Il primo è la soluzione perfetta per trasformare i termosifoni in dispositivi intelligenti (con controlli smart e tante funzioni) mentre nel secondo caso abbiamo a che fare con uno switch di dimensioni ridotte e ad alta compatibilità.

Zigbee Thermostatic Radiator Valve e S-MATE Extreme Switch sono le ultime novità SONOFF

Crediti: SONOFF

Il nuovo Zigbee Thermostatic Radiator Valve di SONOFF è la nuova valvola smart per termosifoni e per il controllo dei radiatori ad acqua calda basata sullo standard Zigbee 3.0 (supporta qualsiasi hub come NSPanel Pro, ZB Bridge Pro e ZB Dongle-E). Il dispositivo permette di sfruttare una pletora di funzioni intelligenti come i controlli tramite app, i comandi vocali, la possibilità di programmare più unità e così via. Presente all'appello il sistema di rilevamento delle finestre aperte: in questo caso la valvola termostatica smart spegne automaticamente il termosifone, in modo da evitare sprechi. Compatibile con la maggior parte delle dei sistemi di riscaldamento, la nuova valvola termostatica SONOFF è stata lanciata al prezzo di 26,9$.

Crediti: SONOFF

L'altra novità del brand è SONOFF S-MATE Extreme Switch, una soluzione compatta (40,3 x 37,4 mm, adatta a varie scatole e quasi tutti i tipi di interruttore) con una durata della batteria di oltre 5 anni (comunque è semplicissima da sostituire). Il dispositivo è compatibile con MINIR4 (e tutti gli altri prodotti dell'ecosistema), supporta anche gli interruttori meccanici e funziona con eWeLink Remote. Il prezzo è di 7,49$.

