SONOFF lancia MINIR4M: il suo primo dispositivo Matter

SONOFF lancia oggi il nuovo MINIR4M, il primo dispositivo della linea MINI Extreme ad offrire la compatibilità completa con il nuovo protocollo Matter. In una nuova veste verde acqua, questo controller smart per gli interruttori permette di domotizzare la propria abitazione sfruttando la tecnologia già presente in casa. L'aggiunta del supporto a Matter consente una inedita interoperabilità tra gli ecosistemi, con una velocità di connessione sempre maggiore.

La domotica diventa sempre più semplice con il primo SONOFF compatibile con Matter

Crediti: Sonoff



Matter è un nuovo standard di interoperabilità per i dispositivi domestici intelligenti sviluppato da un gruppo di aziende, tra cui Apple, Google, Amazon, Samsung e Zigbee Alliance. Grazie a questo protocollo, i dispositivi compatibili possono comunicare tra loro indipendentemente dal produttore o dal sistema di domotica utilizzato, offrendo allo stesso tempo una maggiore sicurezza e minor consumo energetico.

Con MINIR4M è possibile trasformare i comuni interruttori già presenti nella nostra casa, in interrutori smart connessi ad internet ed utilizzabili tramite i più celebri assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa. Il protocollo Matter, inoltre, consente di collegare facilmente il dispositivo a qualsiasi ecosistema, offrendo per la prima volta anche l'integrazione con HomeKit e Apple Home.

SONOFF MINIR4M è disponibile da oggi ad un prezzo di listino di 12.90$ sul sito ufficiale, ma ben presto sarà disponibile anche dai rivenditori di terze parti.

