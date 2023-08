Non solo droni: DJI punta anche al mercato delle bici elettriche

Sono quasi 20 anni che opera nel mondo dei droni e ha il merito di averli sdoganati al grande pubblico, e adesso pare che DJI sia pronta a fare il suo ingresso in un nuovo settore. Dalla Cina arriva l'indiscrezione secondo cui il produttore cinese sarebbe intenzionato a entrare nel mercato delle biciclette elettriche.

DJI vorrebbe entrare nel mercato delle biciclette elettriche: l'ultima indiscrezione

Crediti: KUGOO

Con nome in codice “EB”, il progetto sarebbe partito nel 2020 e riguarderebbe una e-bike di fascia alta e coinvolgerebbe anche Alex Jia, ingegnere senior noto per la realizzazione di prodotti come gli stabilizzatori gimbal DJI Ronin. Mancano immagini e caratteristiche, ma se ne parla come di una bici elettrica pensata sia per lo sport che per percorsi fuoristrada e sarebbe commercializzata solo mercato Global: niente Cina, quindi, ma solo USA ed Europa, a un prezzo che potrebbe attestarti sui 3.000/4.000 dollari.

Le speculazioni pensano anche all'integrazione nell'ecosistema DJI, come la possibilità di inserire action cam per riprendersi mentre si pedala o la simbiosi coi droni per far sì che effettuino il tracciamento della bici per effettuare riprese in autonomia. In tutto ciò, potrebbe aver aiutato la possibile acquisizione dell'ex divisione chip di OPPO.

