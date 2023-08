1″ e 440 MP: le prossime fotocamere Samsung saranno da record

Quando si produce una fotocamera per smartphone, le opzioni sono due: o fare come Sony, cioè produrre sensori con una superfice grande e quindi pixel grandi, o fare come Samsung, cioè produrli con tanti pixel piccoli e usare il Pixel Binning per simulare pixel più grandi. Due compagnie, due differenti approcci, con la prima che rimane più conservativa sui numeri rispetto alla seconda. Non è un caso che Sony non si sia mai spinta oltre i 50/64 MP, nel mentre Samsung proponeva sul mercato sensori ISOCELL da 108 MP o i più recenti da 200 MP. E a quanto pare, i prossimi sensori fotografici spingeranno ulteriormente sul pedale dell'acceleratore con un quantitativo ancora maggiore di pixel a disposizione, ma non solo.

Samsung starebbe preparando nuovi sensori fotografici ISOCELL mai visti prima

Interestingly, there's a 320MP sensor between the 200MP and 440MP sensors. It's possible that this might find its way into the S26U. — Revegnus (@Tech_Reve) August 18, 2023

Lo afferma il leaker Revegnus, riportando l'esistenza di sensori da 320 e 440 MP all'orizzonte: quest'ultimo sarebbe il sensore ISOCELL HU1, parte dell'inedita serie HUx che probabilmente darà via a sensori a così alta risoluzione. Viene menzionato anche l'ISOCELL HP7 da 200 MP con pixel da 0,6 μm, ma il vero protagonista di questa indiscrezione sarebbe il GN6 da 50 MP.

Vi ricordate quando Xiaomi 11 Ultra arrivava sul mercato con la fotocamera più grande in circolazione di allora, cioè il Samsung GN2 da 1/1,12″? In questi due anni, Samsung non ha più prodotto sensori più grandi; al contrario, Sony IMX989 è il primo e unico sensore a poter vantare una superfice 1″-type: più un sensore è grande, più i pixel lo sono e ciò va a beneficio di luminosità, dettagli e effetto sfocato sullo sfondo in foto e video.

E qua torniamo all'ISOCELL GN6, che si vocifera sarà il primo sensore 1″-type prodotto da Samsung, la cui superfice maggiorata gli permetterebbe di avere pixel da 1,6 µm come nel Sony IMX989, un passo in avanti rispetto a quelli da 1,4 µm del succitato GN2. Ma la cosa paradossale è che, per quanto più avanzato, questo sensore potrebbe non essere utilizzato da Samsung ma fornito ai rivali cinesi. E non finisce qui, perché nel futuro di Samsung ci sarebbe anche un incredibile sensore da 600 MP.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le