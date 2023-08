Apple Vision Pro: lo spazio di archiviazione sarà maggiore di quello degli iPhone

Mancano ancora diversi mesi all'arrivo sul mercato americano di Apple Vision Pro, ma le indiscrezioni su quelle che saranno le caratteristiche tecniche del primo visore per la realtà aumentata e virtuale della compagnia di Cupertino continuano a fioccare in rete. Complice la disponibilità dell'emulatore del software di sistema e l'imminente arrivo dei kit per sviluppatori, le indiscrezioni su Vision Pro non mancano, sopratutto per quello che potrebbe essere l'hardware sfruttato da Apple per questo nuovo prodotto.

Lo storage non sarà un problema per Apple Vision Pro: fino ad 1 TB di spazio di archiviazione

Crediti: Apple

In queste ore sono emrse in rete nuove indiscrezioni su quello che potrebbe essere lo spazio di archiviaizone a disposizione su Apple Vision Pro. Nelle impostazioni del SDK di visionOS, il sistema operativo che sarà sfruttato dal visore per la realtà mista di Apple, è possibile infatti scorgere dei riferimenti a quello che sarà lo storage disponibile sul dispositivo, che potrebbe superare di gran lunga quello dei migliori iPhone. Il visore, infatti, sarà dotato di 1 TB di spazio di archiviazione, per immagannizare foto, video e contenuti multimediali di ogni genere.

Questa decisione è perfettamente il linea con l'idea di Apple di realizzare un “computer spaziale” e non un semplice visore come quelli che abbiamo potuto sfruttare fino ad oggi. Il prezzo così alto, inoltre, giustificherebbe uno spazio maggiore a disposizione, nonostante Apple potrebbe comunque vendere il dispositivo in formati da 256 GB e 512 GB, trattandosi comunque di una versione (quella attuale di visionOS) di prova per gli sviluppatori.

Sarà interessante vedere quali sorprese ci riserverà il dev kit ufficiale, che potrebbe arrivare nelle mani degli sviluppatori di app più importanti già nelle prossime settimane.

