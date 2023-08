Clamoroso strafalcione dell’AI di Microsoft: tra i ristoranti consigliati c’è un banco alimentare

Circa tre anni fa, Microsoft ha licenziato i giornalisti della divisione MSN News per sostituirli con quella che all'epoca era una versione embrionale dell'intelligenza artificiale che conosciamo oggi. Nel corso del tempo l'AI ha avuto modo di maturare, ma non è rimasta immune agli strafalcioni, come quello apparso in questi giorni tra i suggerimenti dei ristoranti in cui andare assolutamente a mangiare ad Ottawa, in Canada.

“Cibi freschi e non deperibili” ma si tratta del banco alimentare dell'Ottawa: la clamorosa svista dell'AI di Microsoft

Crediti: The Verge

In questi giorni nella sezione News di MSN, quella che Microsoft utilizza anche per mostrare le notizie direttamente nella sidebar di Windows 11, è apparsa la classifica dei luoghi di Ottawa da visitare assolutamente, con una lunga lista di monumenti e luoghi di culto, tra cui anche i migliori ristoranti. Gli utenti si sono da subito accorti che qualcosa non andava quando hanno visto la terza posizione era occupata addirittura dalla Ottawa Food Bank, il banco alimentare della città che fornisce pasti caldi ai più bisognosi, accompagnato da un consiglio spassionato “visitatelo a stomaco vuoto!“.

Lo strafalcione ha fatto immediatamente scalpore sul web e la compagnia statunitense è corsa ai ripari eliminando in breve tempo l'articolo. Jeff Jones di Microsoft, ai microfoni di The Verge, ha dichiarato “L'articolo è stato rimosso e sono in corso degli accertamenti per capire come una cosa simile sia potuta sfuggire al nostro processo di revisione“. Si tratta di una brutta figura, che però ha un risvolto positivo: con i riflettori puntati sul banco alimentare, gli utenti hanno avuto modo di conoscere questa realtà e fare donazioni per i più bisognosi.

Purtroppo (o per fortuna) l'intelligenza artificiale ha ancora tanta strada da fare, prima di potersi davvero sostituire all'uomo in ogni aspetto della scrittura.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le