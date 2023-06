Il primo SDK di visionOS offre una ricca anteprima di Apple Vision Pro

Con la pubblicazione della seconda beta per iOS 17, Apple ha colto l'occasione per rilasciare anche il primo SDK di visionOS che permette agli sviluppatori di iniziare a creare nuove app dedicate al visore Vision Pro. L'arrivo di questo strumento è accompagnato anche da un simulatore che permette di dare un'occhiata approfondita alle funzionalità del primo visore AR/VR di Apple.

visionOS sarà un sistema operativo completo con tanto di app native per Apple Vision Pro

Con l'arrivo del primo SDK per visionOS, gli sviluppatori hanno finalmente potuto esplorare il nuovo sistema operativo del visore AR/VR made in Cupertino. L'OS è dotato di app native proprio come avviene su iOS e iPadOS, con la possibilità di utilizzare l'assistente vocale Siri ed un'interfaccia che ricorda molto sia quella che abbiamo apprezzato su iPad che quella su macOS.

Il simulatore offre delle scene predefinite che permettono agli sviluppatori di visualizzare un'anteprima di come potrebbe essere la loro app nello spazio virtuale creato da Apple: le possibilità sembrano essere davvero tante, ma bisognerà attendere l'arrivo sul mercato di Vision Pro per capire quante di queste funzioni siano effettivamente utili e utilizzabili come descritto.

Bisognerà attendere ancora diversi mesi prima di poter toccare con mano Apple Vision Pro, almeno negli Stati Uniti, ma l'arrivo di questo SDK con tanto di simulatore ci offre una bella panoramica su quelle che potrebbero essere le funzionalità (ancora in via di sviluppo) del visore per la realtà mista che ha riacceso l'interesse nel settore.

