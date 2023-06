Realme Pad 2 certificato: primi dettagli su design e specifiche

Negli ultimi mesi abbiamo parlato in varie occasioni di Redmi Pad 2, il nuovo tablet della costola di Xiaomi. Tuttavia questo non è il solo dispositivo in arrivo: sembra che anche la rivale Realme sia pronta a fare il bis. Realme Pad 2 ha ricevuto la certificazione FCC, che svela alcuni dettagli sulle specifiche e sembra fornire anche un'anticipazione del possibile design.

Realme Pad 2 sta arrivando: arrivano le prime indiscrezioni su design e specifiche del nuovo tablet

L'attuale generazione di tablet della compagnia cinese conta tre modelli: abbiamo la versione base Realme Pad, la variante Mini e perfino un terminale 5G (Pad X). In tutti i casi si tratta di soluzioni budget, caratterizzate da buone specifiche ed un prezzo contenuto. Probabilmente anche Realme Pad 2 seguirà lo stesso percorso: il dispositivo ha ricevuto la certificazione FCC e sembra ormai in dirittura d'arrivo. Manca una data, ma sono emersi alcuni dettagli.

Le info sulle specifiche sono ancora scarne ma conosciamo il numero di modello (RMP2205) e sappiamo che avrà una batteria maggiore rispetto al predecessore. Nei documenti si parla di un'unità da 8.360 mAh, contro i 7.100 mAh del primo capitolo; inoltre ci sono buone nuove anche per la ricarica, che passerà da 18W a 33W. Il terminale offrirà il Bluetooth 5.2.

È presente anche un'immagine che potrebbe aver svelato il design della back cover di Realme Pad 2, poco più di un bozzetto, ma sufficiente per farci un'idea di quello che si aspetta. Il tablet dovrebbe avere angoli arrotondati ed un modulo fotografico circolare, simile a quello di vivo Pad 2.

