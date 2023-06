Apple pubblica iOS 17 Beta 2: tutte le novità

Apple lavora senza sosta al nuovo iOS 17 e in queste ore ha pubblicato la Beta 2 dedicata agli sviluppatori. Le novità non sono poche, ma sembra che questo aggiornamento sia mirato più a solidificare le funzionalità introdotte con la prima beta piuttosto che aggiungerne altre. Una delle nuove funzioni più gradite, tuttavia, è sicuramente legata all'assistente vocale Siri.

App predefinita per inviare messaggi con Siri e tanto altro: le novità di iOS 17 Beta 2

La seconda beta di un nuovo sistema operativo, come da tradizione Apple, è sempre meno eccitante rispetto alla precedente. Quello di iOS 17 Beta 2, infatti, è un aggiornamento di consolidamento e risoluzione dei problemi, piuttosto che il lancio di nuove funzionalità. Le novità, tuttavia, non mancano e le trovate elencate tutti qui sotto.

Nuovo design per la pagina degli Aggiornamenti di sistema

per la pagina degli Aggiornamenti di sistema Introdotta la comunicazione AirDrop con tap tra due iPhone (annunciata ma non disponibile nella Beta 1)

con tap tra due iPhone (annunciata ma non disponibile nella Beta 1) Tramite Siri è possibile impostare l' app predefinita con cui inviare messaggi con i comandi vocali: tramite un menu a tendina è possibile scegliere l'app alternativa a “Messaggi”. Questo eviterà di dover dire “Siri, invia un messaggio con WhatsApp“, ma si potrà dire “Siri, invia un messaggio” direttamente dopo aver impostato la nuova app predefinita (funziona con tutte le app che supportano Siri)

è possibile impostare l' con cui inviare con i comandi vocali: tramite un menu a tendina è possibile scegliere l'app alternativa a “Messaggi”. Questo eviterà di dover dire “Siri, invia un messaggio con WhatsApp“, ma si potrà dire “Siri, invia un messaggio” direttamente dopo aver impostato la nuova app predefinita (funziona con tutte le app che supportano Siri) Apple Music permette di impostare la durata della dissolvenza tra due canzone (non funzionante nella Beta 1)

permette di impostare la durata della dissolvenza tra due canzone (non funzionante nella Beta 1) Nuovi sfondi per CarPlay

Vi ricordiamo che a partire da iOS 17, l'installazione delle Beta per sviluppatori è totalmente gratuita. Per installare la Developer Beta di iOS 17 non dovrete far altro che seguire la nostra guida dedicata e in men che non si dica sarete pronti a testare le novità del nuovo sistema operativo mobile di Apple.

