Dopo Samsung, anche Google prende in giro Apple (con ben 5 video)

Nel corso degli anni ci siamo abituati agli sport di Samsung contro Apple: la compagnia asiatica ha stuzzicato in varie occasioni la rivale di Cupertino, l'ultima delle quali lo scorso dicembre (nel mirino c'era l'assenza di un iPhone pieghevole). Ora tocca a Google prendere in giro Apple e lo fa mettendo a confronto Pixel 7 Pro e uno smartphone che somiglia incredibilmente ad iPhone 14 Pro.

Pixel 7 Pro e Pixel Fold vs iPhone 14 Pro: Google prende in giro Apple e lo fa con cinque spot

Nelle ultime ore Google ha pubblicato ben cinque spot che mettono in risalto le qualità di Pixel 7 Pro. Tuttavia ha deciso di rendere le cose piccanti lanciando il guanto di sfida all'ultimo iPhone 14 Pro di Apple. Nel primo video pubblicitario vediamo un dispositivo somigliante al modello di Cupertino confidarsi con il top di gamma della serie Pixel. Lo smartphone è “geloso” (sì, avete letto bene) e con una voce robotica molto inquietante snocciola le qualità del rivale targato Google.

Come anticipato poco sopra, gli spot di Google sono ben cinque: la compagnia statunitense ha deciso di attaccare in modo particolarmente aggressivo e su più fronti. Il secondo video mette in risalto l'astrofotografia di Pixel 7 Pro.

La terza clip riguarda la connettività e il WiFi: Google Pixel 7 Pro ha una VPN inclusa, mentre il rivale di Cupertino è visibilmente in crisi (alle prese con una rete WiFi pubblica).

Il video successivo riguarda la ricarica wireless inversa, con Pixel 7 Pro che “salva” lo smartphone rivale, visibilmente scarico.

Per concludere in grande, il dispositivo passa la palla a Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole del brand. Anche a questo giro si prende in giro Apple a causa dell'assenza di un modello foldable nella sua linea di prodotti.

Gli spot di Google prendono in giro Apple in modo abbastanza esplicito, mettendo in evidenza alcune delle caratteristiche dell'ultimo Pixel e – sopratutto – lanciando la sfida a Cupertino sul terreno dei pieghevoli. Secondo varie indiscrezioni il primo iPhone foldable potrebbe debuttare nel 2025: un'attesa lunga per i fan della Mela. Cosa ne pensate di questi spot? Siete team Google oppure team Apple? Condividete le prese in giro per la mancanza di un iPhone pieghevole oppure non vi interessa questa tipologia di dispositivi?

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le