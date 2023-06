Honor Magic V2 a luglio? Spunta la data del nuovo pieghevole

Mentre in Italia e in Europa siano in attesa di Honor 90, il pubblico asiatico si rifarà gli occhi con il nuovo top di gamma pieghevole della compagnia. Honor Magic V2 sembra ormai dietro l'angolo ed un insider particolarmente loquace svela quella che dovrebbe essere la data di presentazione del flagship.

Honor Magic V2: un leak svela la possibile data di presentazione

Il mese di luglio vedrà grandi novità per la casa cinese, a partire dall'Europa. Dopo il lancio del modello Lite, arriverà il fratello maggiore Honor 90 5G, ma le novità non dovrebbero finire qui per il brand. Stando a quanto rivelato da DigitalChatStation, il 5 luglio dovremmo assistere al lancio di Honor X50 in patria: il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 6 Gen 1, 16 GB di RAM, 512 GB di storage ed uno schermo AMOLED da 6,78″ 1.5K+. Frontalmente ci sarebbe una dual camera mentre sul retro un sensore da 108 MP; il leaker continua citando 5.800 mAh di batteria e 35W di ricarica.

L'appuntamento successivo sarebbe fissato per il 12 luglio, ossia la possibile data di presentazione di Honor Magic V2, il nuovo top di gamma pieghevole. L'insider cita due versioni (una con Snapdragon 8 Gen 2 e una variante minore con Snapdragon 8+ Gen 1), 16 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera da 108 MP ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless da 50W. Non ci conoscono ancora i dettagli dello schermo, ma pare si tratterà di una soluzione con refresh rate sopra i 90 Hz e PWM Dimming ad alta frequenza.

Magic V

Infine, un'ennesima novità: non è specificata una data, ma sembra che ci sarà anche un tablet Honor Magic Pad. Il leaker si spinge ancora oltre, citando la serie Magic 6: questa dovrebbe fare capolino nel corso del primo trimestre del 2024.

