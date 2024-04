Redmi Pad Pro: il maxi tablet economico sarà anche Global

Di recente Xiaomi ha presentato due nuove aggiunte al lineup di Redmi, ossia il primo smartphone dell’inedita serie Turbo e un tablet di dimensioni maggiori rispetto ai precedenti. A distanza di pochissimo ecco spuntare una certificazione dedicata proprio a Redmi Pad Pro: il tablet si prepara ad uscire dalla Cina per debuttare anche in versione Global.

Redmi Pad Pro Global certificato: il nuovo tablet di Xiaomi è pronto ad uscire dalla Cina?

Per ora non c’è niente di ufficiale e da parte di Xiaomi tutto tace. Il tablet è stato certificato con la sigla 2405CRPFDL presso l’ente FCC ed è stato avvistato anche nel database di Google Play Console con il numero di modello 2405CRPFDG. Insomma, Redmi Pad Pro sarebbe in procinto di debuttare anche in versione Global, ma per ora non sappiamo ancora i mercati precisi. La prima sigla fa riferimento all’America Latina, mentre la seconda è relativa al mercato Global in generale. Comunque, visti i precedenti, non è da escludere che vedremo questa novità anche in Italia.

Sia Redmi Pad che il modello più economico Redmi Pad SE sono arrivati alle nostre latitudini, quindi il lancio della versione Pro (con schermo maggiorato, dai 10,61″ e dagli 11″ dei primi due a ben 12,1″) non sembra poi così irreale. Per le specifiche non possiamo che aspettarci le stesse della versione cinese, che trovate in basso. La vera domanda è: Redmi Pad Pro x Harry Potter sarà lanciato anche da noi? Purtroppo non è così scontato e al momento gli store alternativi sono ancora la scelta più plausibile.

Redmi Pad Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 280 x 181,85 x 7,52 mm per un peso di 571 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 600 nit di luminosità, 249 PPI, 16:10, protezione Gorilla Glass 3

(2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 600 nit di luminosità, 249 PPI, 16:10, protezione Gorilla Glass 3 chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: 4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,9 GHz A55

+ 4 x 1,9 GHz A55 GPU Adreno 710

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 10.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 8 MP con PDAF, Flash LED

con PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP con ultra-wide

Face Unlock 2D

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 Speaker con Dolby Atmos, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di HyperOS

