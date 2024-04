Twitter/X diventa a pagamento (o quasi): la nuova idea di Musk per sconfiggere i bot

Fin dalle prime battute che poi hanno condotto all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, una delle questioni più importanti riguardanti il social dell’ex uccellino blu è sempre stata quella relativa ai bot presenti sulla piattaforma. Il problema, con l’entrata in gioco del magnate statunitense sembra non essere affatto migliorata e per questo motivo potrebbero rendersi necessarie delle misure drastiche, come il pagamento di un abbonamento per i nuovi utenti.

Una tassa per i nuovi account impedirà ai bot di proliferare su Twitter/X?

All’interno dell’app di Twitter/X, infatti, sono apparsi nuovi riferimenti alla possibilità che molto presto ai nuovi utenti venga richiesta una quota annuale per poter utilizzare tutte le funzioni del social network, in particolar modo quella per postare e aggiungere like. Gli utenti potranno scegliere se pagare subito, oppure attendere tre mesi dalla loro iscrizione per utilizzare tutte le funzioni gratuitamente.

“Abbonati per sbloccare la possibilità di pubblicare e interagire. I nuovi utenti non verificati sono tenuti a pagare una piccola quota annuale prima di poter eseguire qualsiasi azione di scrittura sul web, inclusi pubblicazione, like, aggiunta ai segnalibri e risposta. Questo per ridurre bot e spam e rendere l’esperienza migliore per tutti. Puoi comunque seguire gli account e navigare su X gratuitamente” si legge nel codice sorgente dell’app di Twitter/X.

Questo nuovo abbonamento è stato confermato anche dallo stesso Elon Musk, che proprio su Twitter/X ha dichiarato: “Sfortunatamente, una piccola tassa per permettere ai nuovi utenti di postare è l’unico modo di bloccare l’avanzata dei bot“.

