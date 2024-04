Il primo flip phone OnePlus avrà una fotocamera più avanzata del solito

OnePlus Open ha segnato il debutto di OnePlus nel settore degli smartphone pieghevoli, ma nel suo catalogo è al momento assente un modello di flip phone. Mentre compagnie come Samsung, Huawei e le stesse OPPO e vivo hanno un modello di entrambe le categorie, l’azienda di Pete Lau può contare solamente su un prodotto in formato “a libro”. Sarebbe soltanto questione di tempo prima che questo cambi, con un pieghevole a conchiglia che porterebbe sul piatto una fotocamera di fascia alta.

OnePlus starebbe preparando un flip phone con una fotocamera di fascia alta

Lo dice il leaker Smart Pikachu: il primo flip phone OnePlus potrebbe sovvertire una sorta di regola non scritta secondo cui questo tipo di pieghevole è solito avere una fotocamera più modesta della cifra spesa. Eccezion fatta per OPPO Find N3 Flip, tutti i flip phone sul mercato di qualsiasi brand hanno infatti solamente due fotocamere: un sensore standard e un ultra-grandangolare. Alle stesse cifre, spostandosi sugli smartphone non pieghevoli si trovano invece proposte che hanno anche il teleobiettivo per effettuare zoom ottici di migliore qualità di quelli digitali.

Come ogni evoluzione tecnologica a cui abbiamo assistito, i primi smartphone pieghevoli devono compensare le alte spese produttive per fabbricare un prodotto tecnicamente più complesso, andando a scapito di altre specifiche tecniche. Il corso del tempo correggerà questo aspetto: per esempio, sia OPPO che vivo avrebbero in lavorazione una nuova generazione di flip phone con specifiche migliorate, anche lato fotocamera, con l’aggiunta di un teleobiettivo.

Il leaker menziona anche OnePlus, e visto che OnePlus Open è a tutti gli effetti il rebrand di OPPO Find N3, è plausibile aspettarsi che il flip phone OnePlus possa essere il rebrand di OPPO Find N5 Flip (saltando il 4 per la solita questione tetrafobia). Potrebbe però essere necessario attendere ancora un po’, visti i problemi di vendite riscontrati da OPPO.

