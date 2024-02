OPPO smentisce, ma ci sono dubbi sul lancio della serie Find N5

Da qualche settimana, circolano diversi rumor sulla decisione da parte di OPPO e vivo di rivedere i piani sui pieghevoli, cancellando alcuni modelli e rallentando la realizzazione di altri. Si vocifera che i due brand cinesi stiano soffrendo in maniera più acuta del previsto la concorrenza delle compagnie rivali, Huawei in primis, e che stiano quindi ricalibrando la produzione dei dispositivi foldable.

OPPO avrebbe rivisti i piani di lancio della serie di pieghevoli Find N5

TrendForce also confirms. 🫡 — Revegnus (@Tech_Reve) February 21, 2024

In seguito all’apparizione di queste voci di corridoio, la dirigenza di OPPO è corsa ai ripari e ha negato l’eventualità, dichiarando che “la dedizione allo sviluppo degli smartphone pieghevoli rimane invariata“. Tanto non è bastato a fermare le indiscrezioni: a distanza di poche ore dalle parole di OPPO, diverse fonti hanno ribadito che l’azienda sarebbe intenzionata a cambiare i piani per i suoi smartphone pieghevoli.

Come vociferato in precedenza, lo stop alla produzione sarebbe destinato principalmente ai flip phone, e lo sviluppo di OPPO Find N5 Flip sarebbe stato interrotto; non viene specificato, ma anche vivo sarebbe della stessa idea, cioè concentrarsi sui modelli con form factor smartphone/tablet e accantonare i foldable a conchiglia, pertanto non sarebbe previsto un possibile vivo X Flip 2.

L’unico pieghevole OPPO previsto per il 2024 sarebbe quindi OPPO Find N5, mentre Find N4 verrebbe direttamente skippato causa tetrafobia; ma anche Find N5 sarebbe soggetto a cambiamenti di programma, finendo per essere rinviato al Q4 2024 dal Q2 inizialmente preventivato.

