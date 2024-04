Lenovo Yoga Slim 7 sarà tra i primi con Snapdragon X Elite: eccolo nelle prime immagini

I primi laptop con l’inedito Snapdragon X Elite si avvicinano sempre più ed in queste ore sono emerse in rete le prime immagini di quello che potrebbe essere uno dei primi modelli ad arrivare sul mercato con il nuovo chipset di Qualcomm. Con un post sui social, infatti, un noto insider ha pubblicato quelli che sono i primi render di Lenovo Yoga Slim 7 14.5 2024 in versione Snapdragon Edition.

Design elegante e tasto dedicato a Microsoft Copilot, ecco il nuovo Lenovo Yoga Slim 7 2024

Crediti: WalkingCat Crediti: WalkingCat Crediti: WalkingCat Crediti: WalkingCat

Le prime immagini pubblicate da WalkingCat su Twitter/X mostrano un dispositivo dal design riconoscibile, con una elegante livrea in grigio alcantara, con il logo Yoga posizionato sul fianco destro. La particolarità di questo nuovo Lenovo Yoga Slim 7 14.5 2024, oltre alla presenza sotto la scocca del nuovissimi Snapdragon X Elite, è il nuovo tasto Microsoft Copilot sulla tastiera utile a richiamare con un solo tocco l’intelligenza artificiale.

I nuovi “AI PC“, come ama definirli Microsoft, infatti, dovranno necessariamente mettere a disposizione questo tasto per essere definiti tali, ma quasi sicuramente inizieremo a vederlo anche sui dispositivi che con l’intelligenza artificiale ha molto poco a che fare.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo nuovo laptop, purtroppo, non sappiamo ancora nulla (se non le dimensioni dello schermo da 14.5″): dovremo quindi attendere la presentazione ufficiale di Lenovo per scoprire quanto potente sarà il dispositivo.

