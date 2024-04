Redmi Pad Pro ufficiale: il tablet economico diventa maxi e c’è anche una versione “magica”

Oltre allo smartphone della serie Turbo (primo modello di una gamma inedita), durante l’evento di aprile di Xiaomi è stato presento anche il nuovo tablet economico in formato maxi. Redmi Pad Pro segna il ritorno della costola di Xiaomi con un terminale nuovo di zecca, dotato di un display maggiorato ed un’edizione speciale a tema Harry Potter: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

Redmi Pad Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: Redmi

La nuova incarnazione del tablet di Redmi punta sulle dimensioni: rispetto a Redmi Pad (10,61″ 2K) e Redmi Pad SE (11″ Full HD+) a questo giro abbiamo un display più grande, un’unità LCD da 12,1″ con risoluzione 2.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 600 nit. Redmi Pad Pro funziona con penna e tastiera (in entrambi i casi è presente l’aggancio magnetico) ed ospita una generosa batteria da 10.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il cuore del tablet è lo Snapdragon 7s Gen 2, chipset di fascia media targato Qualcomm; lato memorie abbiamo fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Crediti: Redmi

Il design è abbastanza semplice ed essenziale, con una scocca metallica interrotta da due moduli circolari contenenti la fotocamera principale da 8 MP ed il flash LED. Le cose cambiano radicalmente con Redmi Pad Pro x Harry Potter, versione speciale dedicata al celebre maghetto. In questo caso la cover posteriore è impreziosita dal logo di Hogwarts ed è presente anche una confezione di vendita a tema, con vari gadget. Tra questi abbiamo una penna che ricorda una bacchetta magica (ovviamente uno degli elementi cardine della serie) ed una cover protettiva in stile taccuino. Non mancano all’appello le solite personalizzazioni software, con tante aggiunte che rimandano al mondo di Harry Potter.

Crediti: Redmi

Il prezzo di Redmi Pad Pro parte da soli 1.499 CNY (circa 192€ al cambio attuale) per la versione da 6/128 GB, e si sale leggermente per le varianti superiori da 8/128 GB e da 8/256 GB, proposte a 1.599 e 1.799 CNY (circa 205€ e 231€ al cambio). Passando alla versione speciale Harry Potter Edition, in questo caso il prezzo è di circa 295€, ossia 2.299 CNY (per la sola configurazione da 8/256 GB). Insieme al nuovo tablet Xiaomi ha lanciato anche Redmi Turbo 3, uno smartphone nuovo di zecca.

Redmi Pad Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 280 x 181,85 x 7,52 mm per un peso di 571 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 12,1″ 2.5K+ (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 600 nit di luminosità, 249 PPI, 16:10, protezione Gorilla Glass 3

(2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 600 nit di luminosità, 249 PPI, 16:10, protezione Gorilla Glass 3 chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core: 4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,9 GHz A55

+ 4 x 1,9 GHz A55 GPU Adreno 710

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 10.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 8 MP con PDAF, Flash LED

con PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP con ultra-wide

Face Unlock 2D

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 Speaker con Dolby Atmos, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di HyperOS

