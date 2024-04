Facebook Messenger si aggiorna: arrivano foto in HD e album condivisi

Meta ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Facebook Messenger che introdurrà delle funzionalità molto attese dagli utenti. Proprio come avvenuto su WhatsApp, finalmente ci si potrà scambiare foto anche in alta risoluzione, creando contemporaneamente degli album condivisi a cui tutti gli amici invitati potranno inviare nuove fotografie e collezionare i ricordi.

Tutte le novità del nuovo aggiornamento di Facebook Messenger

Crediti: Meta

Le nuove funzionalità dell’aggiornamento di Facebook Messenger sono attualmente in fase di rollout, quindi è possibile che non tutti gli utenti possano utilizzarle fin da subito, ma sarà necessario attendere probabilmente qualche settimane. Con questo nuovo aggiornamento, Meta ha deciso di includere una serie di funzionalità particolarmente richiesta dagli utenti, che trovate elencate qui sotto.

Condivisione delle foto in HD , selezionando la qualità prima dell’invio

, selezionando la qualità prima dell’invio Creazione di album condivisi a cui tutti gli utenti invitati possono aggiungere video e fotografie

a cui tutti gli utenti invitati possono aggiungere video e fotografie Condivisione dell’account Messenger con codice QR e link

e link Invio di file con dimensioni superiori, fino a 100MB

Queste nuove funzionalità arricchiranno le conversazioni con i vostri amici e saranno disponibili sia su iOS che su Android e Web. Per usufruirne non dovrete far altro che scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile per l’app di Facebook Messenger e attendere il rollout delle funzioni.

